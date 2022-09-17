Kaan Yıldırım'dan Özge Gürel'e Mesaj Var! “Eşini ve Kendisini Çok Severim”

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın Show TV dizisi olan Sipahi isimli projede rol alacağı öğrenilmişti. Özge Gürel ise aynı dizide kendisine gelen teklifi kabul ederek ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile partner oldu. Özge Gürel'in pek çok hayranı Bay Yanlış dizisi ardından ünlü oyuncuyu tekrardan televizyon ekranlarında görmeyi iple çekiyordu.

Özge Gürel son olarak dijital dizi Hayaller ve Hayatlar’da rol olarak performans sergilemişti. Dizide bir istihbarat ajanının hikayesi anlatılmış ve proje aksiyon türünde izleyici karşısına çıkmıştı. Bu defa Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıkmak için hazırlık yapan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile partner olmayı kabul etti. Seyirci kitlesi ise Özge Gürel ile Kaan Yıldırım'ın partner olması dolayısıyla büyük bir mutluluk yaşıyor.

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çiftine seyirci kitlesinin heyecanla beklediği mesaj Kaan Yıldırım'dan da geldi. Kaan Yıldırım bir süre önce Yargı dizisinin oyuncusu olan Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başlamış ve bu haber ile adından söz ettirmişti. Halka dizisinde birlikte rol aldığı Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kaan Yıldırım dikkatleri üzerine çekti. Özge Gürel'in çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Kaan Yıldırım Serkan Çayoğlu'nun da aynı şekilde olduğunu ve birlikte çalıştıklarını söyledi. Bu sebeple Özge Gürel ile çalışmanın çok keyifli ve konforlu olacağını açıklayan Kaan Yıldırım her iki oyuncuyu da çok sevdiğini belirtti.

Söz konusu dizi projesi Sipahi’nin çekimlerinin henüz başlamadığı açıklanırken oyuncu kadrosunun ise Ekim ayında sete çıkacağı yönünde bilgiler paylaşıldı. Yeni dizi Sipahi ile gündemde yer alan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım aşk hayatı ile de sıklıkla adından söz ettiriyor. Magazin gündemi Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkı ile sarsılırken ikilinin birlikteliği de çok yorum almıştı.