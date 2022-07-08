Japonya'nın Eski Başbakanı Shinzo Abe Vurulmasına Dünyadan Tepkiler Yağıyor

Yetkililere göre , Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Nara şehrinde kampanya yaparken vurulduktan sonra kritik durumda.

Cuma günkü saldırı şok ve kınamalara yol açtı. Aşağıda bazı tepkiler verilmiştir.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian:

“Bu ani olayı fark ettik ve şok olduk. Durumun gelişimini takip ediyoruz ve eski Başbakan Abe'nin tehlikeden kurtulup bir an önce iyileşmesini umuyoruz."

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong:

"Eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun bu sabah Nara Eyaletinde vurulduğunu öğrendiğimde derinden şok oldum. Bu anlamsız bir şiddet eylemidir.

“Bay Abe, Singapur'un iyi bir arkadaşı. Mayıs ayında Tokyo'ya yaptığım ziyarette onu öğle yemeğine davet etmiştim. Düşüncelerim ve dualarım Bay Abe ve ailesiyle birlikte.”

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock:

“Shinzo Abe'nin vurulduğu haberi beni şok etti. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle.”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

“Seçmenlere hitap ederken Shinzo Abe'nin iğrenç bir şekilde vurulmasıyla derinden şok oldu. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle. NATO, yakın ortağımız Japonya ve Başbakan Fumio Kishida'nın halkının yanındadır.”

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

"Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'yi duyduğumda derinden şok oldum. Başbakan olduğumda tanıştığım ilk liderlerden biriydi.

“Rolüne derinden bağlıydı ama aynı zamanda cömert ve kibardı. Düşüncelerim eşi ve Japonya halkıyla birlikte. Bu tür olaylar hepimizi derinden sarsıyor.”

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese:

Eski Başbakan Shinzo Abe'nin vurulduğuna dair Japonya'dan şok edici haberler – şu anda onun ailesi ve Japonya halkı ile birlikte düşüncelerimiz var.”

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel:

“Profesyonel görevlerini yerine getirirken Shinzo Abe'ye yapılan korkakça saldırı karşısında şok oldu ve üzüldü.

“Gerçek bir arkadaş, çok taraflı düzenin ve demokratik değerlerin ateşli savunucusu. AB, bu zor zamanlarda Japonya ve Fumio Kishida halkının yanındadır.

“Ailesine derin taziyeler.”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi:

"Sevgili arkadaşım Abe'ye yapılan saldırıdan derin üzüntü duydum. Düşüncelerimiz ve dualarımız onunla, ailesiyle ve Japonya halkıyla birlikte.”

Endonezya dışişleri bakanı Retno Marsudi:

Endonezya dışişleri bakanlığı sözcüsü Retno Marsudi adına Endonezya dışişleri bakanlığı sözcüsü Teuku Faizasyah yaptığı açıklamada,

"Bakan, G20 dışişleri bakanları adına Japon dışişleri bakanına duyduğu sempatiyi dile getirdi" dedi.

Rusya'nın Japonya Büyükelçisi Mikhail Galuzin:

"Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlığı için dua ediyoruz. Hayatına yönelik barbarca girişimi şiddetle kınıyoruz.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (G20 toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunuyor):

"Bu suikast girişiminin arkasında ne var bilmiyorum. Toplantı sırasında öğrendim. Japon meslektaşıma olanlardan dolayı taziyelerimi ileterek konuşmaya ilk başlayan ben oldum. Muhtemelen soruşturma açılacaktır. Ekleyecek başka bir şeyim yok.”

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen:

“Herkesin benim kadar şaşkın ve üzgün olduğuna inanıyorum. Tayvan ve Japonya, hukukun üstünlüğüne sahip demokratik ülkelerdir. Hükümetim adına, şiddet içeren ve yasa dışı eylemleri şiddetle kınamak istiyorum.

“Eski Başbakan Abe benim sadece iyi bir arkadaşım değil, aynı zamanda Tayvan'ın da sadık bir arkadaşı. Tayvan'ı uzun yıllar destekledi ve Tayvan-Japonya ilişkilerinin ilerlemesini desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmadı.”

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson:

“Shinzo Abe'ye yapılan alçakça saldırıyı duyduğumda çok korkmuş ve üzülmüştüm.

"Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte."

Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Rahm Emanuel:

"Eski Başbakan Abe Shinzo'nun vurulması hepimizi üzdü ve şoke ettik. Abe-san, Japonya'nın seçkin bir lideri ve ABD'nin sarsılmaz müttefiki olmuştur. ABD Hükümeti ve Amerikan halkı, Abe-san'ın, ailesinin ve Japonya halkının iyiliği için dua ediyor."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken:

Endonezya'nın Bali adasındaki G20 toplantısının oturum aralarında konuşan Blinken, "Düşüncelerimiz, dualarımız onunla, ailesiyle ve Japonya halkıyla birlikte" dedi.

"Bu çok, çok üzücü bir an. Ve Japonya'dan haber bekliyoruz."