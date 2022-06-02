BM, Türkiye'nin Resmi Adını 'Türkiye' Olarak Değiştirmeyi Kabul etti

Birleşmiş Milletler, Ankara'nın değişiklik talebinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin örgütteki ülke adını "Turkey" yerine "Türkiye" olarak değiştirdi.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Çarşamba günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan ve tüm işlerde "Türkiye" yerine "Türkiye" nin kullanılmasını talep eden bir mektup geldiğini söyledi.

Sözcü, ülke adı değişikliğinin mektubun alındığı andan itibaren yürürlüğe girdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, mektubun Salı günü BM'ye ve diğer uluslararası örgütlere resmi olarak sunulduğunu duyurdu.

Mektupta, "İletişim Başkanlığımızla birlikte, bunun için iyi bir zemin hazırlamada başarılı olduk" denildi.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, "BM'nin ve diğer uluslararası örgütlerin, ülkelerin 'Türkiye' kullanımında bu değişikliği görmelerini mümkün kıldık" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir memorandum yayınlaması ve halktan ülkeyi her dilde tanımlamak için Türkiye'yi kullanmasını istemesinin ardından Aralık ayında uluslararası kabul görmüş İngilizce resmi adını Türkiye olarak değiştirme hamlesine başladı.

Erdoğan, "Türkiye, ulusal ve uluslararası mekanlarda ülkemiz için bir şemsiye marka olarak kabul edilmektedir" dedi. "Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesidir."

Erdoğan ayrıca şirketlere ihraç ettikleri mallar için "made in Türkiye" kullanmalarını tavsiye etti ve devlet kurumlarına yazışmalarında Türkiye'yi kullanmaları talimatını verdi.