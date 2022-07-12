Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden’ın Küçük Kızlarla Uygunsuz Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

İnternete sızdırılan telefon verilerinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden’a ait olduğu öne sürüldü ve konu gündemde yer aldı. Söz konusu veriler arasında Joe Biden'ın oğlu olan Hunter Biden'ın uyuşturucu madde ve silah kullanımı hakkında görüntüleri ve yazışmaları yer alırken yaşı küçük kız çocukları ile uygunsuz fotoğrafları da ortaya çıktı. Bunun yanı sıra kullanıcılar, telefon verileri internete sızan Hunter Biden'ın babası Joe Biden'ı “Pedofili Peter” ismi ile telefon kişi listesine kayıt ettiğini iddia etti. Sizler için gündemde yer alan ve Hunter Biden hakkında öne sürülen iddialar hakkında son gelişmeleri detaylı bir şekilde yazdık.

Silah Kullanımı ile Uyuşturucu Madde Yazışmaları Ele Geçirildi

Telefon verilerinin internete sızması ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden tepki topladı. Telefonda yaşı küçük kız çocukları ile uygunsuz fotoğrafları ortaya çıkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden silah kullanımı ve uyuşturucu madde ile ilgili görüntüler ve yazışmalar ile de adından söz ettirdi.

Icloud Hesabının Şifresini Kırdılar

4chan isimli bir internet sitenin kullanıcıları anonim şeklinde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırmayı başardı ve Biden'ın iPad ile iphone'undan veri sızdırdıklarını öne sürdü. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın öne sürdüğü iddialar ile birlikte Hunter Biden'ın bilgisayarından ve telefonundan alındığı öne sürülen görüntüler de internette paylaşıldı ve Biden ailesi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

Yasadığı Para Transferleri Çok Konuşuldu

Yasadışı para transferleri uyuşturucu kullanımı ve silahlarla ilgili olan mesajların ortaya çıkması sonrasında Hunter Biden isminden söz ettirdi ve ekran görüntülerini içeren bazı paylaşımlar internette hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bunun yanı sıra sosyal medya kullanıcıları ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden’ın babasını telefon listesine “Pedofili Peter” ismi ile kaydettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden'ın İfşa Görüntüleri!

Skandal görüntüler ABD basınında yer alan haberlerde geniş bir yer kapladı ve “doğrulanmamış sızıntı” olarak nitelendirildi. Konu hakkında Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı fakat pek çok kişi yapılacak olan açıklamayı merak içerisinde bekliyor. ABD basınında yer alan bilgilere göre söz konusu bilgilerin 2020 senesinde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenmediği şeklinde ifadeler kullanıldı. Hunter Biden'ın 2020 senesinde Rusya, Ukrayna ve Çin gibi ülkeler ile bağlantılı milyonlarca dolarlık para transferleri ve ticaret hakkında gizli belgeleri ile birlikte uygunsuz videoları ve fotoğrafları da ele geçirilmişti.

Ortaya çıkan skandal görüntüler ve yazışmalar sonrasında Winsconsin eyaletinden Senatör Ron Johnson önemli açıklamalarda bulundu ve Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarının araştırılması gereken bir bilgi hazinesi olduğunu aktardı. Diğer taraftan ülkede adalet ile eşitliğin bulunmadığını ifade eden Johnson, eşitlik ve adalet yerine ülkede iki kademeli adalet sisteminin bulunduğunu ifade etti. Konuya açıklama getiren Johnson, 2 kademeli adalet sisteminin demokratlar ve onların yakınları ile ABD'nin geri kalanı olduğunu söyledi.

Hunter Biden Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor, Neden Gündem Oldu?

Tam adı Robert Hunter Biden olan Joe Biden'ın oğlu 4 Şubat 1970 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Biden’ın ikinci oğlu olan Hunter Biden, yatırım danışmanı ve Amerikalı bir avukattır.