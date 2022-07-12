Emeklileri Bayramdan Sonra Sevindiren Haber: Cumhurbaşkanlığı Duyurdu!

Bilindiği gibi emekli olan vatandaşlar bayramdan önce 1100 TL emekli promosyonu ve temmuz zammı hakkında bilgiler öğrendi. Nakit ihtiyacı olan kişilere yeni bir kampanya duyurusu, devlet destekli olarak yapılacak. Bayramdan sonra özellikle nakit ihtiyacı olan emekli kamu bankalarının da başlatmış olduğu ve devlet destekli olarak verilecek düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabilecek.

50000 TL'ye kadar verilecek olan bu, Nakit kampanyasında 36 ay vadeli olarak sizlere işlem yapılırken, kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanından da faydalanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almamız şartıyla, sizlere bu kredi kampanyası yapılmaktadır.

DEVLET DESTEKLİ OLACAK!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanya, devlet destekli olmaktadır. Emekli vatandaşların ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı hemen hızlı bir şekilde kamu bankalarına taşıyarak da bu kampanyalara katılmanız mümkündür. Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar, internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

İNTERNETTEN BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurusu sonrasında hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinde yapılacak olan kredi başvurusu hareketinde, bankadan emekli maaşı alan ve bankaların internet bankacılığını kullanan kişilere de 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilere katılmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda aynı gün içinde kendi hesaplarına ödeme alabilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine gitmeden de kredi, internet bankacılığı haricinde banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvuru yapabilir ve buradan sonucunu öğrenebilir.