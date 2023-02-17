Jest hızıyla geçti! Kara listede olanlara sicil affı müjdesi geldi! Borçlar tarih oldu!

Kara listede olanlara sicil affı müjdesi geldi! Borçlar tarih oldu! Jest hızıyla geçti! Yeni Torba yasasında ekonomiye yönelik ortaya konan bütün basamaklar tamamen süreçte halkı destekleyebilmek ve parasal şeklinde deha yerinde bir hizmet sunabilmek için yenilendi. Senet ve kredi borcu tespit edilen vatandaşlara özel sicil affı yasası planlaması yürürlüğe girdi. İcra takibi borcu olanlar amacıyla da özel bir yaptırım uygulanıyor.

Kimler Kredi Sicil Affı Başvurusunu Yapabilir?

Kredi notu düşük olan bireyler uzun zamandır sicil affı kanununu beklemekteydi. Kişilerin taşıması gereken kredi notu düşük olanlara af şartı için liste şu şekildedir;

· Borcunu ödeyememiş olmasına rağmen 5 senelik süre içerisinde kara listede olmaya devam eden bireyler

· Banka tarafından hazırlanan kara listeye düşmelerine sebebiyet veren borçları için yapılandırılan kişiler

· 6 ay içinde borçların tümünü ödemek amacı ile yapılandırma kredisi alan kişiler

· Kredi sicil affının çıkması ile 6 ay içinde borcunun tümünü kapatmak

Kredi Sicil Affının Kapsadığı Borçlar

Yürürlüğe giren kanunla birlikte kredi sicil affı hangi borçları kapsar önemli bir konu olmuştur.

· Karşılıksız çekler

· Vadesinde ödenmemiş ya da takibe alınmış kredi borçları

· Ödenmemiş kredi kartı borçları

· Protestolu senet borçları da kredi sicil affı kanununa dâhil edilmiştir.

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