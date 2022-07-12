Japonya, Suikast Sonucu Öldürülen Eski Başbakan Shinzo Abe'ye Veda Etti

2020'de istifa etmeden önce ülke siyasetine hakim olan ve geçen hafta bir kampanya mitinginde vurulduktan sonra hayatını kaybeden eski Başbakan Shinzo Abe'ye yüzlerce kişi veda etti.

Abe'nin cenaze arabası Salı öğleden sonra erken saatlerde Tokyo'nun merkezindeki Zojoji Tapınağı'ndan ayrılırken polis tarafından sıralanan kalabalık kaldırımları doldurdu. Araç geçerken, ellerinde çiçeklerle insanlar bağırdı, alkışladı ve el salladı.

Salı günü erken saatlerde, pek çok kişi 67 yaşındaki eski başbakana saygılarını sunmak için tapınakta kuyruğa girdi.

Cuma günü işsiz bir adam tarafından ev yapımı bir silahla öldürülmesi , hem silah suçunun hem de siyasi şiddetin son derece nadir görüldüğü bir ulusu şok etti .

58 yaşındaki öğretmen Keiko Noumi, Abe'nin tapınak alanına dikilmiş büyük bir fotoğrafının önünde dua ve çiçek sunanlar arasındaydı.

“Ülkeden sorumlu başbakan olduğu zaman bir güvenlik duygusu vardı” dedi. “Onu gerçekten destekledim, bu yüzden bu çok talihsiz.”

Japonya'nın savaş sonrası en etkili politikacılarından biri haline gelen Abe, Ağustos 2020'de sağlığı nedeniyle istifa ettiğini açıklamadan önce yaklaşık sekiz yıl boyunca ülkeyi yönetti .

Kanda Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi'nde Japon siyaseti uzmanı Jeffrey Hall, Tokyo'dan Al Jazeera'ya “Abe, hükümetin yüzüydü” dedi. “Sekiz yıl boyunca hep oradaydı. Japonya'nın bir vizyonu vardı. Dünya meselelerinde daha proaktif [ve] güvenlikte daha proaktif olacak ve bunu dünya liderleriyle birçok güçlü kişisel ilişki kurarak başarmaya çalışan bir ülke vizyonu.”

Abe'nin cesedini taşıyan cenaze arabası, yakın aile ve arkadaşların katıldığı bir cenaze töreninin ardından Abe'nin 1993'te yasa koyucu olduğu parlamento binası gibi önemli siyasi simge yapılardan geçerek Tokyo'nun merkezindeki yolculuğuna başladı.

Abe'nin ölümünden bu yana , ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Pazartesi sabahı saygılarını sunmak için Güneydoğu Asya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken kısa bir mola vermesiyle uluslararası liderlerden haraç yağdı .

Blinken, Abe'nin "ABD ile Japonya arasındaki ilişkiyi yeni zirvelere taşımak için herkesten fazlasını yaptığını" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Japon büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra ülkenin resmi cumhurbaşkanlığı Twitter hesabında yayınlanan görüntülerde taziyelerini gönderdi.