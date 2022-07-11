Japonya Seçimlerinde Sandıklar Açıldı

Japonya'daki seçmenler, eski Başbakan Shinzo Abe'nin suikastının gölgesinde kaldığı bir üst meclis seçimlerinde oylarını kullanıyorlar .

Pazar günü yapılacak seçimler, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) çoğunluğunu artırdığını görebilir.

Japonya'nın en uzun süre görev yapan ve LDP'de baskın bir varlık olarak kalan başbakanı Abe, Cuma günü batıdaki Nara kentinde yerel bir adayı desteklemek için yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürüldü.

Başbakan Fumio Kishida ve diğer politikacılar, şok edici cinayetin demokratik süreci durdurmayacağında ısrar ettiler.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Demokrasinin temeli olan seçimlerde şiddetin konuşmayı bastırmasına asla izin vermemeliyiz” dedi.

Parlamentonun daha az güçlü üst meclisindeki koltuk seçimleri, tipik olarak, oturan hükümet için bir referandum olarak görülüyor ve son kamuoyu yoklamaları, bir Abe proteini olan Kishida liderliğindeki iktidar bloğu için zaten güçlü bir gösteriye işaret ediyor.

Siyasi analistler , ülke yas tutarken , hem LDP hem de küçük koalisyon ortağı Komeito'nun potansiyel bir sempati oyları dalgasından kazanç sağlayabileceğini söyledi.

Teneo danışmanlığından James Brady bir notta, "İktidardaki LDP-Komeito koalisyonu zaten sağlam bir zafer yolundaydı" dedi. “Artık bir sempati oyu dalgası zafer marjını artırabilir.”

Abe'nin öldürülmesinin ardından kampanyalar Cuma günü durduruldu, ancak politikacılar Cumartesi günü seçim öncesi faaliyetlerine yeniden başladılar.

Kishida, Tokyo'nun güneybatısındaki bir şehirde bir kampanya etkinliğinde göründüğünde ve mekana bir metal algılama tarayıcısı kurulduğunda artan bir polis varlığı vardı - Japonya'da alışılmadık bir güvenlik önlemi.

İç güvenlik

Anketler Pazar günü sabah 7'de (Cumartesi 22:00 GMT) açıldı ve 20:00'de (11:00 GMT) kapandı. Basında çıkan haberlere göre, seçmenlerin yüzde 15,3'ü önceden mazeret oyu kullanmıştı.

Seçimlerde güçlü bir gösteri, Kishida'nın egemenliğini pekiştirmesine yardımcı olabilir ve Hiroşima'lı eski bankacıya savunma harcamalarını artırma hedefini gerçekleştirme şansı verebilir.

Aynı zamanda Japonya'nın pasifist anayasasını gözden geçirmesine de izin verebilir - şahin Abe'nin bile asla başaramadığı bir şey.

Brady, “Önümüzdeki aylarda hükümetin iç güvenliği güçlendirmeye çalışacağı kesin” dedi.

Olay, halkın genel güvenlik ve düzen duygusunu zayıflatarak, savunma geliştirme ve anayasal revizyon gibi Abe'nin temel nedenlerine daha fazla ivme kazandırabilir" dedi.

Geçen hafta yapılan anketler, LDP'nin Pazar günü itiraz edilen 125 sandalyeden en az 60'ını kazandığını, şu anda sahip olduğu 55 sandalyeye kıyasla, Komeito ile elindeki odadaki çoğunluğu korumasına izin verdiğini gösterdi.

Üst mecliste 69 sandalyeye ulaşmak, LDP'ye, Abe'nin öldürülmesinden önce bir gerginlik olarak görülen bir eşik olan bir çoğunluk sağlayacaktı.

Bir zamanlar LDP'nin daha güvercin tarafında yer alan Kişida, sağa kaydı ve anayasanın söz konusu kısımlarının "eski ve eksik" unsurlara sahip olabileceğini söyledi.