Japonya, Moderna Aşısında Siyah Parçacıklar Buldu

Yetkililere göre, Kanagawa Eyaletinde bir eczacı, aşının bir şişesinde birkaç siyah parçacık gördü. Yaklaşık 3,790 kişi zaten partiden çekim almıştı. Partinin geri kalanı şimdi beklemeye alındı. Japonya, kontaminasyon nedeniyle yaklaşık 1,63 milyon Moderna dozunun kullanımını askıya aldıktan bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Eczacı, aşı kullanılmadan önce yabancı madde kontrolü yaparken siyah partikülleri buldu. Jab'ın yerel distribütörü, kontamine olduğundan şüphelenilen şişeyi topladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, potansiyel olarak kontamine aşının neden olduğu herhangi bir sağlık tehlikesine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Japonya'da aşının satışını ve dağıtımını yapan Takeda Pharmaceutical, yaklaşık 560.000 şişelik bir partinin bazı dozlarında "yabancı maddeler" bulunduktan sonra daha geçen hafta üç seri aşıyı beklemeye almıştı. Aşıyı şişeleyen İspanyol ilaç firması Rovi yaptığı açıklamada, İspanya'daki bir üretim hattının sorunun nedeni olabileceğini söyledi. Soruşturma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Salı günü, Japonya sağlık bakanı, güneydeki Okinawa vilayetindeki iğnelerde bulunan yabancı maddenin, iğnelerin şişelere yanlış yerleştirilmesinden kaynaklandığını söyledi. Japonya, Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yaparken Covid vakalarında bir artışla mücadele ediyor. Japon halkının %40'ından biraz fazlası tam olarak aşılanmış ve yaklaşık %50'si bir doz almıştır.

Moderna, sorundan herhangi bir güvenlik veya etkinlik sorunu tespit edilmediğini söyledi. Diğer ülkelerde benzer bir Moderna olayı bildirilmemiştir. Kanagawa ili, aşının yerel distribütörü Takeda Pharmaceutical Co Ltd'nin (4502.T) şüpheli kirletici içeren flakonu topladığını ve yaklaşık 3,790 kişinin aynı partiden aşı aldığını söyledi. Bu hafta diğer iki bölgede daha fazla Moderna çekimi geçici olarak durduruldu. Bazı durumlarda, kullanılmayan flakonlarda yabancı maddeler bulunurken, diğerlerinin, iğneler yanlış yerleştirildiğinde flakonların kauçuk tıpalarının kırılmasından kaynaklandığı görülmektedir.

Takeda, Kanagawa olayıyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi. Şirket Çarşamba günü web sitesinde üretim sırasında nadir durumlarda kauçuk tıpa malzemesinin aşı çözeltisine karışabileceğini belirten bir duyuru yayınladı.

Japonya sağlık bakanlığı, Takeda tarafından yapılan bir soruşturmaya atıfta bulunarak, Çarşamba günü Kanagawa'ya gönderilen şişenin diğer partilerden farklı bir partiden olduğunu ve üretim sürecinde kauçuk tıpa malzemesinin içine girdiğini söyledi. Rovi, Reuters'in soruşturmasıyla ilgili güncelleme talebine hemen bir yorum yapmadı. Duyuruda, tıbbi personelin, kullanımdan önce renk değişikliği veya yabancı maddeler için şişeleri görsel olarak incelemesi tavsiye edildi.

Bulaşma olayları, Japonya'nın Delta varyantı tarafından yönlendirilen en kötü enfeksiyon dalgasıyla mücadele etmesi ve Ağustos ayında ilk kez günlük 25.000'i aşan enfeksiyon dalgasıyla mücadele etmesiyle ortaya çıkıyor. Tokyo Çarşamba günü 3.168 vaka daha bildirdi ve NHK ülke çapında 20.031 yeni vaka bildirdi.

Japonya'da ciddi COVID-19 vakaları rekor seviyelerde olup, birçok insanı yoğun bakım yatağı sıkıntısı nedeniyle evde iyileşmeye bırakıyor. Nüfusunun sadece %45,4'ü tam olarak aşılanmıştır ve birçok gelişmiş ülkenin aşılama oranları geride kalmıştır.