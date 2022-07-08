Garanti Bankası Emekli Olanlar İçin Muslukları Sonuna Kadar Açtı! Emekliye 100.000 TL Emekli Kredisi Veriliyor!

Garanti Bankası üzerinden yeni kampanyada, emekli olan vatandaşları, nakit kredi verileceği açıklandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemler yapılarak kredi imkanı sağlanacak. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kullanacakları, emekli kredilerinde limit arttırımı yaptırdı.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ayrıca 3 ay ertelemeli olarak da bu kredi kampanyalarına katılarak, kredi imkanından faydalanabiliyor. 100000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra 24 ay vadeli kredi kullanabilir ve bu krediler içinde diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabilirsiniz.

Garanti Bankası Emekli Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşıdıktan sonra banka sizlere hem emekli promosyonu, hem de ihtiyaç kredisi imkanını kolay bir şekilde sağlamaktadır. Emekli maaşınızı Garanti Bankası şubelerine taşıdıktan sonra başvurunuzu en yakın banka şubesi üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir, onaylanan tutar, hemen görebilir ve diğer bankadaki olan tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara ayrıca, 2500 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabiliyor. Sadece ihtiyaç kredisi için değil, kredi ihtiyacı olan vatandaşların konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde işlemlerini yapmalarına imkan sağlamaktadır.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi alarak banka şubelerine gitmeden de istedikleri zaman ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve ayrıca, emekliler için verilen bonus özellikli kredi kartı içinde yine internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilir.