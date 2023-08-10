Kendine has kültürüyle dikkat çeken İzmir’in kendine özgü lezzetleri de bulunuyor. İzmir’e özel lezzetler arasında boyoz da yer alıyor. Boyoz, sabahları haşlanmış yumurta ile enfes bir ikili oluyor. Boyozun yanı sıra İzmir’e özel bir diğer lezzet de gevrek oluyor. Her ne kadar tüm şehirlerde simit olarak bilinen yiyecekle aynı olsa da İzmirliler, simidi gevrek olarak adlandırıyor.

İzmirlilerin sabah kahvaltılarında tüketmekten muhteşem bir haz duyduğu bu iki lezzet, artık daha yüksek fiyattan satılacak. Boyoz ve gevrek almak isteyenler artık en az 10 TL ödeyecek.

“ARTAN MALİYETLER ZAMMI ZORUNLU KILDI”

Boyoz ve gevrek fiyatına yapılan zamla ilgili ilk açıklama İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen’den geldi. Erişen, hammadde fiyatlarında meydana gelen artıştan kaynaklı olarak zam yapıldığını belirtti.

Aynı zamanda personel masraflarının artmasının da yapılan zamlarda etkili olduğu ifade edildi. Erişen, iş yeri kiralarının ve enerji maliyetlerinin de arttığını söyledi. Erişen, tüm bu maliyetlerden dolayı zammın kaçınılmaz bir hal aldığını söyledi.

GEVREK VE BOYOZ, 10 TL’DEN SATILACAK

Erişen, artan maliyetlerden kaynaklı olarak gevreğin ve boyozun 10 TL’den satılacağını söyledi. Erişen, birçok şehirde simidin 10 TL’ye çıkarıldığını belirtti. Erişen, zam yapmak istemediklerini ancak artan maliyetlerin zammı zorunlu kıldığını söyledi. Üretim maliyetlerinin durmadan artması nedeniyle esnafı korumak için zam yapıldığı da Erişen tarafından açıklandı.

İzmir’de esnaflar, artan personel masraflarını ve iş yeri kiralarını karşılamakta zorlanıyor. Esnafların enerji maliyetleri de her geçen gün artış gösteriyor. Artan maliyetler sonrasında mevcut fiyatlardan satış yapmak zorlaşıyor. Mevcut fiyatlar, esnafın maliyetlerini karşılamasını imkânsız hale getiriyor. Gevrek ve boyoz fiyatları, 11 Ağustos tarihinden itibaren 10 TL olarak değişecek. İzmirliler bu zammın geri çekilmesini istiyor.