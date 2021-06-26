İzmir HDP il binasına düzenlenen saldırıda yeni detaylar

İzmir'de bulunan HDP il binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası saldırgan polise giderek teslim oldu. İlk ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri devam eden şahsın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar ise gündeme geldi. Şahıs sosyal medya hesabında"Kin yuttuk kan kusturacağız" ifadeleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

İzmir HDP İl Başkanlığı binası yakınlarında silah sesleri duyulması sonrasında bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Silahla sağa sola ateş eden şahıs bir süre sonra polise teslim olurken olayda bir parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

İzmir Valiliği'nden Açıklama Geldi

İzmir Valiliği'nden saldırı sonrasında saldırı hakkında açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Kimse ile Bağlantım Yok "

Gaziemir ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki O.G'nin adlı şahsın olduğu öğrenilirken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Bir parti çalışanlarının ölümüne sebep olan zanlı, emniyette vermiş olduğu ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Paylaşımları İncelendi

İzmir HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı olan Deniz Poyraz'ın ölümüne sebep olan 27 yaşındaki O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu sırada, sahsın sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu içerikler ve fotoğraflar dikkat çekti. O.G.'nin sosyal medyada 'Kin yuttum kan kusturacağım' yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı görüldü.

