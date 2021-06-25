Zara'ya Boykot Çağrısı! Filistin için Söylediği Sözler Olay Oldu

Zara markasının baş tasarımcısı Venessa Perelman'ın "İsrail'i savunmaya devam edeceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" sözleri gündeme bomba gibi düşerken eleştirileri de arkasında Perilman'ın bu sözlerinden dolayı Zara markası için boykot çağrısı yapıldı. ZARA'dan ise baş tasarımcıları Venessa Perelmanın söylediği sözleri kınadığına dair bir açıklama geldi.

Filistinli model Qaher Harhash sosyal medya hesabından mesaj atarak Gazze halkına destek için ünlü tasarımcı ya çağrıda bulundu. İspanya'nın moda devi ZARA'nın baş tasarımcısı Venessa Perelman ise, mesaja şok sözler ile cevap verdi.

Skandal Sözlere Yer Verdi

Venessa Perelman’ın mesajlarını yayınlayan Harhash, Perelman'ın "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" dediğini iddia etti. Zara markası için boykot çağrısı yapıldı. ZARA'dan ise baş tasarımcıları Venessa Perelmanın söylediği sözleri sözler için ve büyüyen tepki dolayısıyla açıklama yaptı.

Şirketten Kınama Geldi

Zara Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler için açıklama yaptı bağlı olduğu dev grup Inditex, başta tasarımcı Venessa Perelman'ın paylaşımı hakkında "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dedi. ZARA'nın şirket prensipleri gereği böyle bir ayrımcı ve suçlayıcı nitelikteki sözlere müsaade edilmeyeceği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Perelman'ın kullanmış olduğu skandal ifadeler dolayısıyla markaya yönelik boykot çağrısı yapıldı. Sosyal medyada büyük gündem haline geldi. Firma ise markaya olan tepkileri azaltma ve dindirme yönünde politika izliyor.

