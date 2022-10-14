İzleyiciler Arasında En Çok Takip Edilen Ünlü Oyuncu Onur Seyit Yaran Yine Şaşırtmalı

Haftalık olarak yayınlanan ve sosyal medya raporunda en çok izlenen erkek oyuncular gelen iletiler adedine göre belirlendi. Buna göre 28 Eylül 2022 ve 4 Ekim 2022 tarihleri arasında sosyal medyada en fazla konuşulan erkek oyuncuların yine en başında Onur Seyit Yaran yer alıyor. Kardeşlerim dizisinde oynayan genç oyuncu burada Doruk karakteri ile beğeni toplamış ve yine rakiplerini geçerek bir rekora daha imza atmış bulunuyor.

Onur Seyit yaran uzun süreden beri sosyal medya listelerinin en üst sıralarında yer alan popüler isimlerin de 1 sırasında bulunuyordu. Yine bu dönem başarıyı elde eden isimler arasında Halil İbrahim Ceyhan’da yer alıyor. Halil İbrahim Ceyhan ise emanet dizisinde oynayarak çok büyük bir izleyici kitlesi elde etmiş durumda. Bu ünlü oyuncunun da yine sosyal medyadaki popülerliğe bir hayli yüksek oldu.

Sosyal Medya Raporunda 3. Sırada Yer Alan Ünlü Oyuncu

Haftalık yapılmış olan sosyal medyada en çok takip edilen kişilerin 3 sırasında ise Caner topçu bulunuyor. Genç ve yetenekli oyuncu duy beni dizisinde canlandırmış olduğu kanat karakteri aracılığıyla son dönemlerin en çok takip edilen isimlerinden birisi olmayı başardı. Bu da Caner topçu ya 3. sırada olmayı kazandırdı.

Yaz aylarında bir gençlik dizisi olarak verilen ve Star TV ekranlarında yayınlanan genç kuşağın da takipçileri arasında yer almayı Başaran Caner topçu gündemde kalmaya hala daha devam ediyor. Bu listenin ilk 10 sırasında ise şu isimler yer alıyor. Onur Seyit yaran, Halil İbrahim Ceyhan, Caner topçu, Tolga Sarıtaş, Recep usta, Bilal Yiğit koçak, Hakan Kurtaş, Murat Yıldırım, Özgür Foster ve son olarak 1.0 sırada Barış Arduç yer alıyor.