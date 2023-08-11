İşletmeler, son zamanlarda kredi bulmakta zorlanıyor. Bankalar, kredi kullandırma konusunda isteksiz davranırken bir taraftan da faizleri ciddi anlamda yükseltiyor. Bu durum firmaların, iş akışlarını sürdürmekte zorlanmasına neden oluyor. Birçok firma, ekonomik koşullarla baş edemediği için işlerine son vermek zorunda kalıyor.

Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde bankaların takındığı tavır, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç tarafından da eleştirildi. Avdagiç, bazı bankaları faize ilave artışlar yapmakla suçladı. Avdagiç, bankaların krediyi daha pahalı hale getirerek piyasanın işleyişini bozduğunu ifade etti.

“SUİSTİMALLER ENGELLENMELİ”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ticari kredilerde söz konusu olan dolaylı maliyetlerin faize eklendiğini ve bu nedenle kredinin daha pahalı hale geldiğini söyledi. Avdagiç, bu tür durumları suistimal olarak değerlendirdi. Bu suiistimallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili makamlarla görüşüldüğü de Avdagiç tarafından ifade edildi.

Avdagiç, Ağustos ayı toplantısı sırasında düşüncelerini belirtti. Avdagiç, Merkez Bankasının attığı adımların önemli olduğunu değerlendirdi. Atılan sadeleştirme adımları sayesinde kredilerdeki tıkanıklığın ve finansman konusundaki güçlüklerin giderilmesinin mümkün olduğu söylendi.

“DOLAYLI MALİYETLER, KREDİYİ DAHA PAHALI HALE GETİRİYOR”

Avdagiç, özellikle özel bankaların kredi maliyetini artırdığını belirtti. Bazı bankaların ticari kredilere ilave komisyonlar ve vadesiz mevduat şartı gibi uygulamalar getirdiğini ifade etti. Bu durumun kredinin uygulanabilir bir yapıdan çıkmasına yol açtığı söylendi. Avdagiç, bu tür suistimallere fırsat verilmemesi için yetkili makamlarla görüşlerini paylaştıklarını ifade etti.

Avdagiç, hükümet tarafından izlenen ekonomi politikalarından ise olumlu bir şekilde bahsetti. Avdagiç, hükümet tarafından uygulanan politikalar ile reel sektör beklentilerinin uyuştuğunu belirtti. Avdagiç, en büyük sorunlarının finansmana erişim olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konuda olumlu adımlar atılacağı konusunda kendisine bilgi verdiğini dile getirdi.

Avdagiç, tüm Türkiye’nin enflasyonla bir arada mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte kısa dönemde sıkıntılar olsa da uzun vadede olumlu sonuçlar elde edileceğine vurgu yaptı.