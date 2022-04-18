İtalya Başbakanı Draghi, COVID Testi Pozitif Çıktıktan Sonra Afrika Gezisini Atlayacak

İtalya Başbakanı Mario Draghi, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından petrol zengini Angola ve Kongo Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyareti iptal etti.

Pazartesi günü ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'dan enerji arzını değiştirme konusundaki görüşmeler için Çarşamba günü Luanda'ya ve Perşembe günü Brazzaville'e uçacak olan 74 yaşındaki Draghi'nin "asemptomatik" olduğu belirtildi.

Onun yerine dışişleri bakanı Luigi Di Maio ve ekolojik geçişten sorumlu bakan Roberto Cingolani getirilecek.

Geçen hafta, İtalya ve Cezayir, enerji bağlarını güçlendirmek ve Kuzey Afrika devletinin İtalya'ya enerji ihracatını artırmak için anlaşmalar imzaladı. Draghi, 11 Nisan'da Cezayir'deki anlaşmaları açıkladı ve İtalya'nın Rus gazına bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Büyük ölçüde yabancı gaza bağımlı olan İtalya, geçen yıl Rusya'dan toplam gaz ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan yaklaşık 29 milyar metreküp (bcm) satın aldı.

Başbakan, Cezayir ile gaz anlaşmasının iki ülkenin baskın enerji oyuncuları Eni ve Sonatrach tarafından imzalandığını söyledi. Anlaşmanın detayları hemen mevcut değildi.

Daha geniş bir niyet beyanının bir parçası olarak Draghi, İtalya'nın yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen geliştirmek için Cezayir ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Roma ve Cezayir'in 2027 yılına kadar gaz teslimatı için bir sözleşmesi vardı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Afrika'da ve ötesinde diğer ülkelerin Avrupa'ya alternatif gaz tedariki sağlamak için adım atıp atamayacağı konusunda tartışmalar var.

İtalya ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola, Azerbaycan ve Katar ile düzenlemeler yapmak için temasa geçti.

Rus işgali, enerji akışlarını bozmakla tehdit eden ve gaz kıtlığı olasılığını artıran kapsamlı Batı yaptırımlarını tetikledi.

Ekolojik geçiş bakanı Roberto Cingolani bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, İtalya'nın bu yıl Cezayir, Libya ve Azerbaycan'dan gelen boru hatlarından fazladan 10 milyar metreküp gaz almayı beklediğini söyledi.