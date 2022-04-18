İran, Ulusal Ordu Günü'nde İsrail'i Uyardı

Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, İsrail'i İran'a karşı "en küçük hareket" bile yapmaması konusunda uyardı.

Açıklama, Pazartesi günü, İran ordusunun Ulusal Ordu Günü'nü kutlayan yerli silahları ve savunma sistemlerini sergilediği sırada geldi.

Başkent Tahran'da Raisi ve İranlı askeri yetkililerin katıldığı büyük bir televizyon geçit töreni düzenlendi.

Raisi, İsrail'e atıfta bulunarak, "Siyonist rejime mesajımız, bölgedeki bazı ülkelerle ilişkileri normalleştirmenin peşindeyseniz, en küçük hareketlerinizin bile istihbarat, güvenlik ve silahlı kuvvetlerimizden gizlenmediğini bilmelisiniz" dedi.

Raisi, "Ve bilmelisiniz ki, İran ulusuna karşı en küçük hareketi yaparsanız, silahlı kuvvetlerimizin varış noktası Siyonist rejimin merkezi olacaktır." dedi.

İran, geçen ay Kuzey Irak'ın özerk Kürt bölgesinin başkenti Erbil'deki bir bölgeye füze fırlattı. Tahran, Erbil valisinin inkarlarına rağmen sitenin İsrail tarafından kullanıldığını iddia etti.

Raisi, ABD'ye gönderdiği bir mesajda, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın, eski Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı sert yaptırımlara yönelik sözde "azami baskı" kampanyasının, ülkeyi bastırma hedefine ulaşmakta başarısız olduğunu kabul etmesine atıfta bulundu.

Raisi, "Bu, İslam Cumhuriyeti'nin kutsal kuruluşuna düşman olmak isteyenlerin inancıdır" dedi.

Raisi'nin yorumları, yaptırımları kaldırmak ve ülkenin 2015 nükleer anlaşmasını geri yüklemek için ABD ile dolaylı müzakerelerin haftalardır durduğu sırada geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Elimizde yorum yapacak bir anlaşmamız yok" dedi.

Müzakerelerde kalan son önemli yapışma noktası, ABD'nin İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) üzerindeki "yabancı terör örgütü" tanımının kaldırılması gibi görünüyor.

Evde yetiştirilen silahlar

Raisi'nin konuşmasının ardından bir dizi füze, fırlatma sistemi, insansız hava aracı, tank ve diğer askeri araçlar sergilendi.

Bunlar arasında karadan karaya Fath-360 füzesi, orta menzilli Majid füze savunma sistemi ve Rus Tor füze fırlatma sisteminin İran versiyonu olan Dezful vardı. Bir düzineden fazla insansız hava aracı (İHA) türü de sergilendi.

Dahası, İran ordusu savaş uçaklarını ve helikopterlerini alayın üzerinden uçurdu. İran yapımı iki savaşçı, HESA Saeqeh ve HESA Kowsar, uçarken görülebiliyordu.

İran Ordusu Havacılık Komutanı Yousef Ghorbani, devlet televizyonuna verdiği demeçte, İran'a yönelik yaptırımlara ve silah ambargolarına rağmen, ülkenin savaş uçakları ve helikopterleri için askeri parçalar üretmede artık tamamen kendi kendine yeterli hale geldiğini söyledi.

"Artık parçaların eksikliği nedeniyle araçlarımızın topraklanacağı dönemi geçtik" diyen Ghorbani, ilk İran yapımı helikopterleri üretme çalışmalarının "önemli ilerleme" kaydettiğini ve öngörülebilir gelecekte tamamlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Donanma şefi Shahram Irani, donanmanın yakında Umman Denizi ve Hint Okyanusu bölgesindeki diğer ülkelerle askeri işbirliğini derinleştirmek ve deniz faaliyetlerinin izlenmesini genişletmek için resmi olarak bir "deniz güvenlik merkezi" başlatacağını söyledi.

Devlet televizyonu ayrıca, savaş gemileri ve denizaltılar da dahil olmak üzere bir grup İran gemisinin ülkenin güneyindeki Körfez sularından geçtiğini gösterdi.