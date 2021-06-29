Kim Jong Un’un Kilo Kaybı Kuzey Korelileri Üzüntüye Boğdu

Kim'in Kuzey Kore devlet medyasında son haftalarda gözle görülür şekilde daha ince görünmesi, ülkeyi inceleyen birçok uzmanı şaşırttı ve şaşırttı. Pyongyang, Kim'in kilosunda veya sağlığında herhangi bir değişikliği resmi olarak kabul etmedi, bu nedenle röportaj, gizli Kuzey Kore liderinin ani görünüm değişikliğinin bugüne kadarki en resmi teyidi niteliğinde.

İsmi açıklanmayan kişi, Kuzey Kore'nin devlet televizyonu KCTV'den bir muhabire şunları söyledi: "Ben de dahil olmak üzere insanların kalbi, saygıdeğer Genel Sekreterin (Kim Jong Un'un resmi unvanı) sıska göründüğünü gördüğümüzde çok üzüldü... herkes bunu söylüyor. onları gözyaşlarına boğdu."

Röportaj konusunun kim olduğu, neden seçildiği veya görüşünün Pyongyang'daki insanların çoğunluğunu gerçekten temsil edip etmediği belli değil. Ancak, Kuzey Kore'de yayınlanan tüm medyanın hükümet sansürcüleri tarafından onaylandığı göz önüne alındığında, segmentin bir tür resmi onay almaması olası değildir.

Bununla birlikte, röportaj sadece bir kez yayınlanmış gibi görünüyor, bu da parçanın basitçe çatlaklardan kaymış olabileceği anlamına geliyor. Kuzey Kore, sürekli olarak canlı programlama üretmek yerine haber yayınlarını sıklıkla yeniden yayınlar veya geri dönüştürür.

Kim'in sağlığı, liderlerinin yaklaşmakta olan bir istila veya rejim değişikliği olasılığı konusunda paranoyak olduğu bilinen Kuzey Kore'de yakından korunan bir sır. Ülke hala teknik olarak ABD ve Güney Kore ile savaşta ve Kuzey Korelilere erken yaşlardan itibaren iki kapitalist gücün aktif olarak komünist Kuzey'in ölümünü planladıklarına inanmaları öğretiliyor.

Kim ve ailesi, Kuzey Kore devlet medyasında modern tanrılar gibi muamele görüyor ve imajı, Pyongyang'ın propagandacıları tarafından özenle hazırlanmış. Uzmanlar, sağlığıyla ilgili söylentileri tartışmanın bile bir Kuzey Koreli'nin devletin güvenlik servisleriyle başını belaya sokabileceğini söylüyor.

Nadir olsa da, Kuzey Kore devlet medyası geçmişte Kim'in aile sağlığı sorunlarını kabul etti. Kim'in 2014'te halkın gözünden olağandışı bir şekilde ortadan kaybolması sırasında "rahatsızlık" yaşadığı bildirildi.

Kim'in babası ve selefi Kim Jong Il 2011'de kalp krizinden öldüğünde, devlet medyası bunu "hayatını insanlara adamaktan" "fazla çalışmaya" bağladı.

Seul yakınlarındaki Sejong Enstitüsü'nde Kuzey Kore uzmanı olan Cheong Seong-chang, Pyongyang'ın Kim'in görünüşteki değişikliğini "bunun önemli olmadığını söylemek" için kamuoyuna kabul etmeyi seçmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Ancak Cheong, Kuzey Koreli propagandacıların mevcut liderin durumunu, halkını beslemek için mücadele ettiği bildirilen bir ülkedeki yaşamı iyileştirme çabalarının bir ürünü olarak çerçevelemeye çalışıyor olabileceğini söyledi.

Cheong, "Kuzey Kore, Kuzey Kore'de insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için çok çalıştığı için Kim Jong Un'un kilo verdiği fikrini insanlara satmaya çalışıyor olabilir" dedi.