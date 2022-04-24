İşten Çıkarılanlara İŞKUR'dan Destek: 10 Ay Boyunca 3865 TL! Covid-19 salgını sebebiyle pek çok işyeri kapatılmak zorunda kaldı. Kapatılan işyerlerinde çalışanlar ise işverenler tarafından gerek zorunlu bir şekilde gerekse de keyfi bir şekilde işten çıkarıldı. Böyle bir durumda herhangi bir kabahat işlemeden sadece işverenin takdiri ile işten çıkarılan vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri halinde İŞKUR tarafından kendilerine İşsizlik aylığı ya da işsizlik maaşı adı altında bir ödeme yapılıyor. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde..

İŞKUR İşsizlik Maaşı Nedir?

İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara sunulan işsizlik maaşı, uzun senelerdir süren ve sigortalı bir şekilde bulunan işsizlerin yararlanabilecekleri bir haktır. İŞKUR, sigortalı işsizlere açısından iş kanunu kapsamında belirtilmiş koşullara uygun olmaları halinde işsiz oldukları döneme ilişkin olarak belirli süreler ile belirli durumlarda olacak biçimde her ay maaş ödemesi yapmaktadır.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?

İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşı ya da diğer ismi ile işsizlik ödeneği desteği açısından belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Buna göre işsizlik maaşı için müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşın hizmet sözleşmesi sona erdirilmesi önceki son 120 gün içerisinde hizmet akdinin bulunması ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası ödemesi yapmış olması gerekir.

İŞKUR işsizlik maaşı müracaat işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla öncelikli olarak sigortalı işsizim kesinlikle kurum kaydının bulunması gerekir. Diğer taraftan hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesinin sonrasında en geç 30 gün içerisinde İŞKUR'da işsizlik ödeneği alma sırasında işlemlerini yapması gerekir.

· 1080 gün yapanlara 300 gün boyunca,

· 900 gün yapanlara 240 gün boyunca,,

· 600 gün yapanlara 180 gün boyunca işsizlik ödeneği verilir.