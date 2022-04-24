65 yaşındaysanız ve Emekli Değilseniz Üzülmeyin, Başvurup Her Ay 1290 TL Alın! Her yaşın kendine göre güzellikleri olduğu gibi zorlukları da vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sigortalılık sisteminde prim gün sayısı ile yaş koşulunu yerine getiren vatandaşlara emeklilik hakkı tanınır. Ancak öyle durumlar vardır ki gençliğinde sigortalı bir şekilde çalışmayıp hayatının belli bir döneminden sonra emeklilik peşinde koşan çok insan vardır. Bu nedenle 65 yaşına kadar gelmiş ancak emekli olmayı bir şekilde elde edememiş vatandaşlara müracaat etmeleri halinde aylık 1290 TL ödeme yapılıyor. detaylar haberimizde...

Yaşlılık aylığı nedir?

Yaşlılık aylığı genel itibariyle 65 yaş aylığı olarak tanımlanmakta ve devlet tarafından herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve hep Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş olmayan yaşlı vatandaşlara verilen ödenektir. Devlet, 2022 senesi içerisinde 65 yaş aylığı ya da diğer ismi ile yaşlılık aylığı ödemeleri güncel bir şekilde 1296 TL olacak şekilde vatandaşlara vermektedir.

Yaşlılık aylığı alma şartları neler?

Yaşlılık aylığını alabilmek amacıyla öncelikli olarak 65 yaşından büyük olmak gerekir. Buna göre Türkiye'de 65 yaş aylığının alınabilmesi açısından öncelikli olarak 65 yaşın tamamlanması gerekir. Fakat yalnızca 65 yaşını doldurmak 65 yaş aylığı alınabileceği anlamını taşımıyor. Yaşlılık aylığının alınabilmesi için kişiye ait herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması gerekir.

65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Yaşlılık aylığı müracaat işlemleri genel itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından alınmaktadır. Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aynı şekilde yaşlılık aylığı başvuruları yapılabilir. Yaşlılık aylığı müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların 2 adet vesikalık fotoğraf ile TC kimlik kartı, mal bildirim belgesi, maaş almadıklarını gösteren belge, sağlık raporu ile fakirlik belgesini alıp başvuru işlemlerini yapmaları gerekir.