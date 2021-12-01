İşte Yaşamak İçin Dünyanın En Pahalı Şehirleri

Economist dergisinin yıllık anketine göre Tel Aviv, dünyanın en pahalı şehri. İsrail şehri, Singapur ile paylaşılan ikinci sıraya düşen Paris'ten en üst sırada yer alıyor.

Veriler, Çarşamba günü yayınlanan Economist Intelligence Unit'in Dünya Çapında Yaşam Maliyeti Anketi tarafından toplandı.

Tel Aviv, kısmen ulusal para birimi İsrail şekelinin ABD doları karşısındaki gücü ve ulaşım ve yiyecek fiyatlarındaki artışlar nedeniyle sıralamada yükseldi.

Sıralamanın ardından Zürih, Hong Kong ve New York yer aldı. İlk 10'u tamamlayan Cenevre, Kopenhag, Los Angeles ve Osaka 10. sırada yer aldı. Suriye'nin başkenti Şam, yaşamak için dünyanın en ucuz şehri seçildi.

EIU'da dünya çapında yaşam maliyeti sorumlusu Upasana Dutt, COVID-19 pandemisi nedeniyle kısıtlamalar "mal arzını bozarak kıtlığa ve daha yüksek fiyatlara yol açtı" dedi. Merkez bankalarının faiz oranlarını temkinli bir şekilde artırarak enflasyonu düşürmesi beklenirken, “Benzin fiyatlarındaki artışın özellikle keskin olmasıyla bu yılki endeksteki etkiyi açıkça görebiliyoruz” dedi.

Ortalama enflasyon rakamı, son derece yüksek oranlara sahip dört şehri içermiyor: Karakas, Şam, Buenos Aires ve Tahran. İran'ın başkenti, ABD yaptırımlarının fiyatları yukarı çekmesi ve kıtlığa neden olması nedeniyle sıralamada 79. sıradan 29. sıraya yükseldi.

2021'de yaşamak için sırayla dünyanın en pahalı 10 şehri ; Tel Aviv, Paris, Singapur, Zürih, Hong Kong, New York, Cenevre, Kopenhag, Los Angeles, Osaka.