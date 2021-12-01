İlhan Omar, İslamofobik Yorumların Ardından Ölüm Tehdidini Ortaya Çıkardı

ABD Temsilcisi İlhan Omar, yasa koyucu arkadaşı Lauren Boebert'in Omar'ı "cihat ekibinin" bir üyesi olarak adlandırdığı ve onu bir intihar bombacısına benzettiği bir video için kamuoyu önünde özür dilemeyi reddetmesinin ardından kendisine bırakılan ırkçı, ölüm tehdidi yüklü bir sesli mesajı oynattı.

Salı günü düzenlediği basın toplantısında Omar, yorumları nedeniyle şimdiye kadar Boebert'i cezalandırmayı reddeden Cumhuriyetçi liderliği “Müslüman karşıtı nefrete” karşı durmaya ve “bunu sürdürenlerden hesap sormaya” çağırdı.

Sesli mesaj, "Görüşürüz, seni Müslüman ve piç kurusu" diye başladı

"Endişelenme, seni bu kahrolası dünyanın yüzünden alma fırsatını sevecek çok kişi var," diye devam etti arayan kişi. "Daha fazla yaşamayacaksın orospu, sana bunu neredeyse garanti edebilirim."

Omar, Pazartesi günü, Boebert'in bir telefon görüşmesinde, geçen hafta ortaya çıkan bir videoda kaydedilen yorumları için kamuoyu önünde özür dilemeyi reddetmesinden saatler sonra telefonu aldığını söyledi.

Görüntülerde Boebert, Omar'la ABD Capitol'de karşılaştığını ve rahatladığını, Omar'ın muhtemelen bir bomba taşıdığına atıfta bulunarak “sırt çantasına sahip olmadığını” anlattı.

Boebert geçen hafta “Müslüman cemaatinde rahatsız ettiğim herkesten” özür diledi, ancak doğrudan Omar'a atıfta bulunmadı.

2018'de seçildiğinde ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapan ilk Somalili Amerikalı ve Afrika kökenli vatandaşlığa sahip olan Omar, sesli mesajın Boebert'in Pazartesi günü sosyal medyada başka bir video yayınlamasından kısa bir süre sonra geldiğini söyledi.

İçinde, "teröristlere asla sempati duymadan Amerika'yı ilk sıraya koymaya korkusuzca devam edeceğini" söyledi.

İlhan ne yazık ki aynı şeyi söyleyemez ve ülkemiz bunun için daha kötü durumda” dedi.

Demokrat ve ABD Kongresi'ndeki bir avuç Müslümandan biri olan Omar, muhafazakar uzmanların ve bazı yasa koyucuların kişisel saldırılarına maruz kalmaya devam ettiği için tehdit çağrılarının olağan hale geldiğini söyledi.

"Kongre'nin oturmakta olan bir üyesi, bir meslektaşını 'cihat ekibinin' üyesi olarak adlandırdığında ve Capitol'ü havaya uçuracağımı öne sürerek bir hikayeyi tahrif ettiğinde, bu sadece bana değil, ülke çapındaki milyonlarca Amerikalı Müslümana yapılmış bir saldırıdır."

Aynı zamanda Müslüman olan Temsilci Andre Carson, konuyu ele alacak bir Meclis kararı üzerinde Demokratik liderlikle çalıştığını söylerken, Cumhuriyetçi pirinç, Omar'ın yorumlarından büyük ölçüde etkilenmemiş görünüyordu.

Salı günü, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy, Boebert'in Müslüman topluluktan ilk özrünün yeterli olması gerektiğini söyledi.

Boebert'i kınamak için herhangi bir çabaya cevap verip vermeyeceği sorulduğunda, “Kişisel ve alenen özür diledikten sonra mı? Ben buna karşı oy verirdim." “Önde gelen politikacıların bu nefret söyleminin gerçek sonuçları yokmuş gibi davranamayız” diye ekledi.