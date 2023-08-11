Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle toplu taşıma zamları tüm şehirlerde uygulanıyor. Zamlardan etkilenen şehirlerden biri de İstanbul oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında %51,52 oranında zam kararı alındı.
Zam kararının ardından İstanbullular, yeni fiyatların ne zaman uygulanacağını merak ediyordu. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Validatörler, bugün toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerden daha fazla para çekti. Zamlardan haberdar olmayan vatandaşlar, büyük bir şok yaşadı. Vatandaşlar, her alanda etkisini hissettiren zamların bir an evvel sona ermesini istiyor.
İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMADA ZAMMI, BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANIYOR
İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullananlar, bugün zamlı fiyatlarla karşılaştı. Zamdan haberi olmayan vatandaşlar için bu durum biraz sürpriz oldu. Bazı vatandaşlar, zamlara tepki gösterdi. Pek çok vatandaş, her alanda etkisini sürdüren zamların bir an evvel son bulmasını istiyor.
İstanbul’da uygulanan toplu taşıma zamları nedeniyle vatandaşlar, ulaşım araçlarını kullanmak için daha yüksek bütçe ayıracak. Sık sık toplu taşıma araçlarının kullananlar zamlardan daha fazla etkileniyor. Özellikle günde 2-3 vasıta değiştiren vatandaşlar için zamlar daha fazla zorlayıcı oluyor.
İSTANBUL’DA ZAMLI TOPLU TAŞIMA FİYATLARI
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamdan sonra uygulanan fiyatlar şu şekilde değişti:
- Tam bilet için alınan ücret 9,90 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı.
- Öğrencilerden alınan 4,83 TL tutarındaki toplu taşıma ücreti, 7,31 TL’ye yükseldi.
- Mavi Kart için ödenen ücret tutarı 777 TL’den 1177 TL’ye çıkarıldı.
- Öğrenciler için uygulanan mavi kart ücreti 140 TL’den 212 TL’ye yükseldi.
- Metrobüs kullananlar, uzun mesafede 22,25 TL ödeyecek.
- Marmaray için alınan uzun mesafe tutarı 33,19 TL olarak belirlendi.
- Minibüsler için ödenen tam biniş ücreti 12-15 TL arasında olacak şekilde belirleniyor.
- Öğrenciler minibüse binmek için artık 5 TL ödeyecek.
- Taksilerde indi-bindi ücreti olarak 70 TL ücret ödenmesi gerekecek.