Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle toplu taşıma zamları tüm şehirlerde uygulanıyor. Zamlardan etkilenen şehirlerden biri de İstanbul oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında %51,52 oranında zam kararı alındı.

Zam kararının ardından İstanbullular, yeni fiyatların ne zaman uygulanacağını merak ediyordu. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Validatörler, bugün toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerden daha fazla para çekti. Zamlardan haberdar olmayan vatandaşlar, büyük bir şok yaşadı. Vatandaşlar, her alanda etkisini hissettiren zamların bir an evvel sona ermesini istiyor.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMADA ZAMMI, BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANIYOR

İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullananlar, bugün zamlı fiyatlarla karşılaştı. Zamdan haberi olmayan vatandaşlar için bu durum biraz sürpriz oldu. Bazı vatandaşlar, zamlara tepki gösterdi. Pek çok vatandaş, her alanda etkisini sürdüren zamların bir an evvel son bulmasını istiyor.

İstanbul’da uygulanan toplu taşıma zamları nedeniyle vatandaşlar, ulaşım araçlarını kullanmak için daha yüksek bütçe ayıracak. Sık sık toplu taşıma araçlarının kullananlar zamlardan daha fazla etkileniyor. Özellikle günde 2-3 vasıta değiştiren vatandaşlar için zamlar daha fazla zorlayıcı oluyor.

İSTANBUL’DA ZAMLI TOPLU TAŞIMA FİYATLARI

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamdan sonra uygulanan fiyatlar şu şekilde değişti: