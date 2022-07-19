İstanbulkarta Yüzde Yüz Zam Geldi

Şehir içi otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşımda kullanılan İstanbul arabalarının fiyatları 0'e varan oranlarda artırıldı.

Anonim İstanbul sepet ücreti 50 liraya, mavi kart ücreti 60 liraya çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) uyguladığı tarife artışına göre, 'Anonim İstanbul Sepeti'nin fiyatı 25 liradan 50 liraya 0 yükseltildi.

Öğrenciler, öğretmenler, toplu taşımada 60 yaş üstü kişiler, 65 yaş üstü vatandaşlar, polisler, anneler, engelliler, güvenlik görevlileri, basın, milli sporcular, sağlık çalışanlarının kullandığı "indirim kartları" 35 liradan yükseldi yaklaşık yüzde 72 artışla 60 liraya yükseldi. 50'dan 60 lira muayene kartı, 35 liradan 60 lira Adalı kartı, 40 liradan 60 liraya özel tasarımlı İstanbulkart , 35 liradan 60 liraya personel ve kursiyer katılım sistemi kartı, 50 liradan 75 liraya araç sürücü belgesi zamları geldi. İstanbul Kart web sitesine artan oranlar eklendi.

Şubat'ta yüzde 90 zam zaten gelmişti. İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.



Anonim İstanbulkart yüzde 92 artarak 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü toplu taşıma araçlarının kullandığı indirimli kartlar, ücretsiz kartlar ve mavi kartlar yüzde 75 artarak 20 liradan 35 liraya yükselmişti.