Ne zaman ödenecek merak edenler için açıklandı! Gün sonunda 10.000 TL Ödemeler hesaba yattı. Başvuru yaparak artık kredi almak çok basit bir sistemle veriliyor.. İhtiyaç kredisi alacak olan kişiler için kampanya yapan Akbank ve Denizbank, gün sonunda kişilerin hesaplarına 10000 TL ödeme gönderiyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeye kadar bu kredileri alabileceklerdir. Akbank ve Denizbank üzerinden 10.000 TL ödeme almak için başvuru yapacak olan kişiler, banka kredi notu 1200 ve üzerinde ise başvurusunu hemen yapabileceklerdir. Akbank ve Denizbank kendi internet sitesinden de bu kampanyanın duyurusunu yaptı!

Akbank'tan hemen onaylı kredi!

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka şubelerine gitmenize gerek yok. Nakit ihtiyacı olan kişiler Akbank şubeleri haricinde ayrıca Banka SMS kredi servisini de kullanabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak başvurusunu yapabilmesi için cep telefonundan ücretli bir mesaj atması gerekiyor. SMS ile kredi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.

Akbank hesabı olan kişiler ise, bankaya gitmeden kendi hesapları üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için AKbank direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat başvuru alınmaktadır.

Denizbank müjde verdi!

Denizbank'ta sms ile kredi vereceğini müjdeledi. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj gönderirse hemen sonuç alacaklardır. KREDİM TC KİMLİK yazan kişiler, başvuru sonrasında onay alırsa en yakın banka şubelerine giderek kredilerini kullanabilirler. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Denizbank Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Online mobil uygulama üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirler. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız hemen sonucunu öğrenebilirsiniz.