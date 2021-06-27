İstanbul'da Ulaşım Aracı Olarak Metro Kullananlara Müjde!

Haber, her gün metroyu kullanan binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan proje nihayet sonuç verdi. Artık İstanbul metrolarında sınırsız internet erişimi olacak.

Haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu paylaştı, ayrıca İmamoğlu İyi Parti Meclis üyesi Taylan Yıldız’a katkılarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



Yıldız, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada duygu ve düşüncelerini paylaşırken aynı zamanda,aynı uygulamanın Ankara, İzmir metrolarına da beklediklerini ifade ederek diğer 2 büyük şehrinde metro hatları için sınırsız internet uygulamasına teşvik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından vermiş olduğu müjdeli haberde, metrolarda sınırsız internet kullanımı için komisyona verilen önergenin sonucunu açıkladı. İmamoğlu, önergenin kabul ettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, metroya sınırsız internet geleceği haberini Twitter hesabı üzerinden sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun süredir bu proje için çalışma yürüttüklerini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu, "Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu'ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a teşekkürler" ifadelerini kullanarak açıklama yaptı

''Başardık''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın teşekkür ettiği İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldıza sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul metrosuna internet geliyor. Başardık. Birlikte çok güçlüyüz gençler. Bu emsal teşkil edecek. Umarım Ankara ve İzmir metrolarında da internet ivedilikle açılacaktır. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza binlerce teşekkürler Ekrem başkanım" diye yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da "İstanbul'un metroları nihayet internete kavuşuyor" açıklaması yapıldı.

