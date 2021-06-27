Uzman Çavuş Bombalı Saldırıda Arkadaşları Zarar Görmesin Diye Bombayı Bacaklarının Arasına Sıkıştırdı

Kuzey Irak'ta teröristlerin dronlu saldırısında, bölgeye atılan el bombası  sonucunda  bir uzman çavuş gazi oldu.

Güncel 27.06.2021 - 00:56 27.06.2021 - 00:56 Berkay Keskin
Uzman Çavuş Bombalı Saldırıda Arkadaşları Zarar Görmesin Diye Bombayı Bacaklarının Arasına Sıkıştırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde  yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtı  dahilinde 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla gazi oldu.

Teröristler tarafından yapılan saldırıda,  el bombasını fark eden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla (30), silah arkadaşlarına bir şey olmasın diye bombayı iki bacağının arasına sıkıştırdı. Bombanın  şiddetli patlaması ile  30 yaşındaki Uzman Çavuş Yusuf  Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu.  

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Yayla, o anları gazi A Haber'de yayınlanan 'Arka Plan' adlı programa katıldı ve  yaşadıklarını anlattı. "Devlete bacağım değil, canım feda olsun" ifadelerini kullanan 30 yaşındaki Yusuf Yayla, "Bomba kucağıma düştü, zamanım yoktu. Onun için de bomba ayaklarımım arasında patladı"  açıklamasını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde  yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtı  dahilinde 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, nöbet tuttuğu esnada 21 Haziran tarihi akşam saat 21.45 sıralarında terör örgütü PKK  üyelerinin drone ile havadan bombalı saldırı yaptığını  gördü. Drone ile  yukarıdan bırakılan bombayı gören 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla,  silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir fedakarlık yaptı. Drondan atılan bombayı iki bacağının arasına sıkıştıran Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Bacağını kaybeden Uzman Çavuş, gazi oldu. 

Bacağı Diz Altından Koptu 

Drondan atılan bombayı iki bacağının arasına sıkıştıran Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Olaydan sonra, Hakkâri Devlet Hastanesi'nde götürülen  30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla tedavi  altına alındı. Bacağının kopan bölümü ampute edilen Yusuf Yayla taburcu edilerek baba evine gönderildi.
 

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