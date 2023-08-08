İstanbul’da toplu taşıma zammı konusunda görüşmeler daha önce başlamıştı. Ancak ilk UKOME toplantısında karar alınamadı. Bakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edilen tutarı kabul etmedi. Bu nedenle taraflar yeni bir oran üzerinde anlaşmak zorunda kaldı.

İkinci UKOME toplantısı bugün yapıldı. Buna göre İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerine ne kadar zam uygulanacağı kesinleşti. İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine %51,52 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zam sonrasında taksi indi-bindi ücretleri, Marmaray ve Akbil ücretleri de değişti. Yapılan zam sonrasında tam ve öğrenci ücretlerinin ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ ARTTI

UKOME toplantısı ile İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine %51,52 oranında zam yapılmasına karar verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, toplantıya başkanlık etti.

Toplantı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Zam sonrasında toplu taşıma araçlarının tamamında ücretler değişti.

ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Toplantıda yeni zam oranına oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıda yeni ücretler şu şekilde belirlendi:

Tam bilet 9,90 TL’den 15 TL’ye çıktı.

Öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,32 TL’ye çıktı.

Öğretmenlerin kullandığı elektronik bilet 7,09 TL’den 10,74 TL’ye çıktı.

Tam abonman fiyatı 777 TL’den 1177 TL’ye çıktı.

Öğrenci abonman fiyatı 212 TL oldu.

Taksimetre açılış ücreti 19,17 TL oldu.

Taksilerin kilometre başı ücreti 13,75 TL oldu.

Taksi saatlik ücreti 152,73 TL olarak belirlendi.

İndi-bindi ücreti 40 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

Minübüslerde kısa mesafede 12 TL ücret alınacak. Öğrencilerden alınan minübüs ücreti 8 TL olacak.

Marmaray kısa mesafe 15 TL, uzun mesafe 33 TL oldu.

Okul servislerinde bir kilometrede 1300 TL alınacak.

Personel servisleri 10-17 koltuklu araçlar için 640,02 TL oldu.

Alınan zam kararına tepki gösteren taksiciler, toplantı salonundan ayrıldı.