İstanbul'da sismik boşluk şoku vatandaşların korkulu rüyası oldu! Uzman isim büyük İstanbul depremini açıkladı

Uzman isim büyük İstanbul depremini açıkladı! İstanbul'da sismik boşluk şoku vatandaşların korkulu rüyası oldu! Prof. Dr. Süleyman Pampal, Orta Marmara'da enerji biriktiren bir sismik boşluk olduğunu belirtiyor. Bu boşluk tam 244 yıldır enerji biriktiriyor ve Kahramanmaraş'taki son depremlerin de bu boşlukta meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Pampal, bu açıklamasıyla özellikle İstanbul'da yaşayanların dikkatini çekti.

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve en önemli şehirlerinden biridir ve ne yazık ki sık sık depremlerle karşı karşıya kalmaktadır. Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yaptığı açıklamada, sismik boşlukların İstanbul gibi büyük şehirleri de etkileyebileceğini belirtti. Sismik boşluklar, bir yere enerji biriktirerek uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra, aniden serbest bırakıldığında büyük depremlere neden olabilirler. Prof. Dr. Pampal, Orta Marmara'daki sismik boşluğun son depremini 1766 yılında yaşadığını ve bu yüzden enerji biriktirdiğini belirtti.

Pampal'a göre, bu sismik boşluk, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarına da yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle, İstanbul'un da risk altında olduğunu belirtmektedir. Prof. Dr. Pampal, İstanbul'da yaşayanların mutlaka deprem hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini söylüyor.

Jeomühendisleri Odası: "istanbul'da Da Sismik Boşluk Var"

Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kahramanmaraş'taki depremlerin nedenlerini ve İstanbul'da bulunan sismik boşluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kilitlenmeler, tektonik levhaların fay üzerinde hareket edemeyecek duruma gelmesi ve gerilimin artmasına neden oluyor. Bu durum, Kahramanmaraş'taki depremlerde olduğu gibi, ağır sonuçlara yol açabiliyor.

Türkiye’nin doğusundan batısına kadar birçok sismik boşluk olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, son yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin Gölbaşı-Türkoğlu sismik boşluğunda olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kırılmanın yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmayıp, güneye doğru Türkoğlu-Hatay ve kuzeye doğru Gölbaşı-Çelikhan segmentlerini de kırdığını vurguladı. Yaşanan kırılmalar sonucunda büyük, yıkıcı ve uzun süreli bir depremin meydana geldiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Pampal, "Kahramanmaraş'takine benzer sismik boşluklar, Doğu Anadolu fayının kuzey kesiminde ve Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda, Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu fayında bulunmakta. Yedisu fayının kırılma ihtimali de oldukça yüksek" açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki sismik boşluklarla ilgili de konuşan Prof. Dr. Pampal, "Prens Adaları ya da bilinen adıyla İstanbul'un Anadolu Yakası'nın güneyinde bulunan Adalar'ın yakınından geçen Adalar fayı, 1894 yılında kırılıp yıkıcı deprem üretmiş olup henüz sismik boşluk konumu kazanmamış" diyerek henüz tekrarlama süresinin dolmadığını aktardı.

Beklenen büyük Marmara depremi özellikle Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'da panik havasına neden oldu. Güneydoğu'daki 11 şehri doğrudan etkileyen depremlerin ardından, megakentte önlem çalışmaları başlatılarak kentsel dönüşüm ile göçlere ağırlık verildi.