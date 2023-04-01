İlk arabasını altına çekecekler ÖTV müjdesi geliyor! Tek kuruş vergisiz araba satışı yapılacak! Resmen çılgın kampanya..

Resmen çılgın kampanya... İlk arabasını altına çekecekler ÖTV müjdesi geliyor! Tek kuruş vergisiz araba satışı yapılacak! Türkiye'de sıfır araçlarda yaşanan tedarik sorunları ve ekonomik problemler sebebiyle ikinci el araç piyasalarında ciddi yükselişler yaşanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ek olarak, devlet tarafından önemli ÖTV feragatlarının yapılması beklenmektedir. İlk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklama ile ilk defa araba alacak olan gençlere ÖTV'siz araç verileceği ifade edilmiştir. Bu kampanya ile ilgili detaylar ve ÖTV indirimi hakkında merak edilenler aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Türkiye'de gündemde olan konulardan biri de ÖTV'siz araba konusu. Geçtiğimiz aylarda ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez araba alacak gençlere ÖTV'siz araba verileceğini açıklamıştı. Ancak bu kampanya seçimden hemen sonra başlayacak ve 5 yıl boyunca araçlar satılamayacak.

İkinci el piyasasında yaşanan yükseliş ve sıfır araç tedarikindeki problemler nedeniyle, vatandaşlar ÖTV indirimi talep ediyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

ÖTV'siz araba kampanyası seçim öncesinde de gündemde olmaya devam ediyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına göre, talep giderek artıyor.

ÖTV'siz Satış: İlk Arabasını Alacaklara Yeni Fırsat

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ile birlikte, ilk defa araba alacak olan vatandaşlar için ÖTV'siz araç satışı başladı. Bu kampanya, 28 Şubat'ta yapılan açıklamayla hayata geçirildi ve gençlerin bu fırsattan yararlanabilecekleri belirtildi.

ÖTV'siz araba satışı ile ilgili açıklamalarda, satın alınacak aracın 5 yıl süreyle satılamayacağı vurgulandı. Ayrıca, kampanyanın seçimden hemen sonra başlayacağı ve gençlerin 6 aylık bir süre içinde fırsattan yararlanabileceği ifade edildi.

Temmuz ayında yapılan bu açıklamalar, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. İlk defa araba alacak olanlar için ÖTV'siz satış fırsatı, birçok kişi için oldukça cazip bir seçenek haline geldi.

ÖTV İndirimi Yapılacak mı?

Son zamanlarda, merkezi Kahramanmaraş olan büyük bir afet yaşandı ve bu nedenle EYT ve ÖTV konuları gündemden düştü. Ancak, ilerleyen haftalarda bu konuların yeniden görüşüleceği tahmin ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce kendisine yöneltilen ÖTV indirimi sorularına "gündemimizde yok" yanıtını vermişti. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ile birlikte, ÖTV'siz araba almak isteyen vatandaşların sayısının seçim öncesinde giderek artacağı öngörülüyor.

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