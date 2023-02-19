İstanbul'da Riskli 93 Okul Tahliye Edilecek! Valilik Duyurdu

İstanbul Valiliği, İstanbul'daki okullar hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve deprem konusu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle riskli olan 93 okul ve eğitim kurumlarında bulunan öğrencilerin farklı okullara nakledileceği ifade edildi. Okullarda bulunan öğrencilerin depreme güvenli olan okullara nakledilerek o okullarda eğitim öğretim görmeye devam edeceklerinin açıklanması günün en çok konuşulan konusu oldu. Sizler için haberimizin devamında İstanbul Valiliği tarafından yapılan ve İstanbul'da yer alan ve 93 okul için nakliye haberi çıkması ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Kentte bulunan 93 okul öğrencilerinin 20 Şubat Pazartesi itibarıyla depreme güvenli okullara nakledileceğini ifade eden İstanbul Valiliği öğrencilerin güvenli olan yerlerde eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini açıkladı. Yazılı açıklama Valilik tarafından yapıldı ve önemli bilgiler paylaşıldı. Valilik bir hatırlatmada bulundu ve 17 Ağustos 1900 tarihinde yaşanan ve İstanbul’u derin bir şekilde etkileyen Marmara depremi ardından olası sonraki depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 senesinde İstanbul Proje koordinasyon biriminin kurulduğu söylenildi.

Yapılan açıklamada 1351 okulun 367'sinin tekrardan yeniden yapılacağı ifade ederek merak edilenler yanıtlandı. Bunun yanı sıra 87 okulunda başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere diğer kuruluşlar ve kurumlar tarafından güçlendirildiği ve yıkılarak tekrardan inşa edildiği açıklandı.

Deprem etüt ve analizlerinin yapıldığı ifade edildi ve geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun tekrardan yenilenerek yapılması ve 19'ununda güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl bu 128 okuldan 35'indeki öğrencilerin diğer okullara nakledilerek okullardaki yeniden yapım ve güçlendirme proje çalışmalarına başlanacağı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Bu süreçte öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sabır ile anlayışlarına teşekkür edildi ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi hakkında önemli ifadeler kullanıldı. İstanbul Valiliği yapmış olduğu açıklamada Kahramanmaraş ilinin Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yaşanan depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diledi. Bunun yanı sıra İstanbul Valiliği 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. yarıyıl döneminin de hayırlı geçmesini dilediklerini yazdı.

Beylikdüzü'nde ise bir eylem başlatıldı ve veliler okullar için yıkım kararı çıkması sonrasında okul ile aynı bahçede yer alan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak bir eylem gerçekleştirdi. Beylikdüzü'nde bulunan Bizimkent İlköğretim Okulu yönetimi önceki gün velilere toplu mesaj atarak okulun yıkılacağını ifade etmişti. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde 1098 öğrencinin eğitim görmüş olduğu bu okulun depreme dayanıklı olmadığı ifade edilmiş ve öğrencilerin pazartesi gününe kadar Haldun Taner İlköğretim Okulu’nda nakillerinin gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Gönderilen bu mesaj sonrasında öğrenci velileri bir protesto başlattı ve herhangi bir rapor gösterilmeden okulların açılmasına bu kadar kısa bir süre kala alınan kararın tebliğ edilmemesinin doğru olmadığını belirterek tepki gösterildi. Zeynep Cansu isimli bir veli ise jeoloji mühendisi olduğunu belirterek binanın yıkım kararının olduğunu ancak çürük raporunun bulunmadığını belirtti.