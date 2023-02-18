Denizbank ve 2 Banka daha Ev Hanımlarına 50 bin TL ödeyecek, Bugün başladı

Denizbank, Akbank Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, ev hanımı olmaları durumunda bankalardan kredi onayı alamayan kişiler hemen ödeme alabiliyor. İhtiyaç kredisi başvurusu olarak sizlere verilecek olan bu üç banka üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm ev hanımları, diledikleri zaman ödeme alabiliyor.

Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak ev hanımı olmaları durumunda da bankaların kredi politikalarına uygun olup, gelir belgesiz olarak kredi başvurusunda bulunması gerekiyor.

50000 TL'ye kadar verilecek olan, bu nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları ve cep telefonları üzerinden SMS ile başvuruları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Ev hanımlarına 50000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Ev hanımları için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kullanabilecekleri kredi kampanyalarından faydalanmak için hemen aynı gün içinde ödeme veriliyor. Denizbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu için kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor. Onay almış olduğunuz krediyle birlikte, İhtiyaç Kredisi ödemelerinizi, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de nakit kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda bankaların hesapları üzerinden mobil uygulamalara giriş yaparak, kredi alabilir.