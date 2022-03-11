İstanbul'da Kar Yağışı Ne Zaman Bitecek, Kar Yağışı Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına almaya devam etti ve İstanbul'da da trafiğe sebep oldu. Kar yağışının İstanbul'da hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor ve yeni hafta ile beraber yerini yağmura bırakacağı tahmin ediliyor. Pazartesi gününde de kar yağışlarının devam edebileceği yönünde uyarıda bulunan meteoroloji mühendisi Hüseyin Özel, okulların tatil edilebilmesinin düşünülebileceğini açıkladı.

İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününe kadar devam edebileceği belirtilirken Pazartesi gününde de okulların tatil edilmesinin düşünülebileceği yönünde ifadeler kullanıldı.

Aybar Sibirya üzerinden Türkiye'yi etkisi altına aldı ve kar yağışı da beraberinde geldi. Hava durumu ile ilgili tahminler Meteoroloji tarafından gerçekleşti ve pazar gününe kadar İstanbul'da kar yağışının devam edeceği söylenildi.

İstanbul'da bugün ve yarınki hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel bugün kuvvetli rüzgar beklediklerini ifade etti ve sahillerde kar örtüsünün kalın olacağını söyledi. Yüksek sayılabilecek ve şehirden biraz daha uzak yerlerde 20 cm kar kalınlığının oluştuğunu ifade eden meteoroloji mühendisi, konu hakkında çeşitli bilgi paylaşımlarında bulundu.

İstanbul'da son günlerde görülen kar yağışının cumartesi gününe kadar devam etmesini bekledikleri yönünde açıklamalar yapıldı ve öğle saatlerine kadar kar yağışının sürmesini bekledikleri ifade edildi. Öğleden sonra 3-4 saat güneş çıkabileceği söylenildi ve bugünün en kuvvetli yağışının alındığı saatte olduğumuz açıklandı.

Özel, pazartesi günü için de ayrı bir uyarıda bulundu ve cumartesi günü beklenen kar yağışının gece saat 3-4 gibi başlayıp öğlene kadar sürebileceği söylenildi. Pazar ve pazartesi gününde de kar olacağı belirtildi ve okulların pazartesi gününde de tatil edilmesinin düşünebileceği söylenildi. Bunun yanı sıra kar yağışının bu gece yarısından sonra yarın öğlene kadar devam edebileceği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.