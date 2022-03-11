Pınar Altuğ'dan Yoga Paylaşımı

Unutulmaz Türk dizilerinin başında yer alan Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Pınar Altuğ, bir süredir setlerde yer almıyor. Ünlü isim uzun süredir bir projede görünmezken sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile iletişim kuruyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine verdiği yanıtlar ve yapmış olduğu paylaşımları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yoga kampında yoga pozu verdi ve yapmış olduğu paylaşım ile adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu ve manken Pınar Altuğ yapmış olduğu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre içerisinde sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni alan ünlü oyuncu ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

2008 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile dünyaevine giren Pınar Altuğ'un Su isminde bir kız çocuğu da bulunuyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafta fit ve formda da görünerek dikkatleri üzerinde topladı.

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Meltem isimli karaktere Hayat vererek hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi ve takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sizler için ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un paylaşmış olduğu yoga fotoğrafı ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Paylaşılan fotoğrafa Ece Vahapoğlu, Ayşe Tolga ve Burcu Kara gibi pek çok ünlü isim de beğeni dolu yorumlarda bulundu. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor ve adından söz ettiriyor. Son olarak yoga kampına beraber katıldığı oyuncu arkadaşı Aslı Tandoğan ile beraber söz konusu yoga fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti ve çok sayıda beğeni aldı.