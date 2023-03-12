İstanbul'da deprem riski taşıyan mahalleler az önce açıklandı! AFAD Kırmızı alarm verdi! İşte o liste...

Türkiye, deprem riski yüksek bir ülke olarak kabul edilmektedir. İstanbul, ülkemizin en büyük şehri ve deprem riski taşıyan en önemli kentlerinden biridir. Senelerdir, İstanbul'da yaşayanlar ve deprem riski taşıyan bölgelerdeki insanlar için ciddi bir endişe kaynağıdır.

Son zamanlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, deprem riskinin önemi bir kez daha gözler önüne serilmiştir. AFAD, Türkiye'deki deprem riskiyle ilgili çalışmalarıyla bilinir. AFAD tarafından hazırlanan Kırmızı Eylem Planı, deprem riski taşıyan bölgeleri belirleyen önemli bir kaynaktır.

AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı, İstanbul'da deprem riski taşıyan mahalleleri belirlemiştir. Bu mahallelerin acil dönüşüme ihtiyacı vardır. Plan, birçok ilçede 100'den fazla semtte acil dönüşüm yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

İstanbul'da Deprem Riski Taşıyan Mahalleler

AFAD'ın hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'na göre, İstanbul'da deprem riski taşıyan birçok mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin büyük bir kısmı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır.

ANADOLU YAKASINDAKİ RİSKLİ MAHALLELER

MALTEPE

Cevizli

Bağlarbaşı

Fındıklı

Girne

Esenkent

Gülsuyu

Aydınevler

Altayçeşme

Gülensu

Yalı

Zümrütevler

Çınar

Altıntepe

Feyzullah

İdealtepe

PENDİK

Kavakpınar

Velibaba

Kaynarca

Ahmet Yesevi

SULTANBEYLİ

Hamidiye

Turgut Reis

Akşemseddin

Mimar Sinan

Mecidiye

Ahmet Yesevi

Abdurrahmangazi

Orhangazi

Yavuz Selim

Hasanpaşa

Adil

Mehmet Akif

TUZLA

Postane

Aydınlı

Şifa

Mimar Sinan

Yayla

İstasyon

Aydıntepe

ATAŞEHİR

İçerenköy

KARTAL

Hürriyet

Karlıktepe

Orhantepe

Atalar

Esentepe Petrol İş

Cevizli

AVRUPA YAKASINDAKİ RİSKLİ MAHALLELER

ŞİŞLİ

Paşa

Merkez

ZEYTİNBURNU

Maltepe

Seyitnizam

Beştelsiz

Sümer

Veliefendi

Çırpıcı

Telsiz

Nuripaşa

Kazlıçeşme

Yeşiltepe

Merkez Efendi

Gökalp

AVCILAR

Deniz Köşkler

Cihangir

Ambarlı

Merkez

Gümüşpala

Üniversite

Firüzköy

M. Kemal Paşa

Yeşilkent

BAĞCILAR

Yıldıztepe

Evren

Kirazlı

Demirkapı

Hürriyet

Merkez

Fevzi Çakmak

Yenigün

Kemalpaşa

Kazım Karabekir

Çınar

Yenimahalle

Bağlar

İnönü

Yavuz Selim

Mahmutbey

Fatih

Barbaros

Göztepe

Sancaktepe

BAHÇELİEVLER

Şirinevler

Zafer

Kocasinan

Soğanlı

Hürriyet

Yenibosna

Çobançeşme

Cumhuriyet

Fevzi Çakmak

BAKIRKÖY

Osmaniye

Kartaltepe

Yeşilköy

Zeytinlik

Şenlikköy

Ataköy 2-5-6

Ataköy 3-4-11

Ataköy 7-8-9

Cevizlik

Yenimahalle

BAŞAKŞEHİR

Ziya Gökalp

Şahintepe

Güvercintepe

BAYRAMPAŞA

Altıntepsi

Muratpaşa

Yenidoğan

İsmetpaşa

Terazidere

Ortamahalle

Yıldırım

Kartaltepe

BEYLİKDÜZÜ

Barış

Yakuplu

Kavaklı

Marmara

Adnan Kahveci

Dereağzı

Cumhuriyet

Gürpınar

Büyükşehir

Sahil

BEYOĞLU

Piyalepaşa

Piri Paşa

Kaptanpaşa

Fetih Tepe

Keçeci Piri

Hacıahmet

BÜYÜKÇEKMECE

Batıköy

Fatih

Pınartepe

Güzelce

Atatürk

Hürriyet

ESENLER

Fatih

Nine Hatun

Menderes

Kazım Karabekir

Tuna

Fevzi Çakmak

Oruç Reis

Çifte Havuzlar

ESENYURT

Atatürk

Örnek

Saadet dere

İnönü

Namık Kemal

Yenikent

Fatih

İncirtepe

Ardıçlı

Güzelyurt

Mehter Çeşme

Pınar

Talatpaşa

Merkez

EYÜPSULTAN

Nişanca

Topcular

Düğmeciler

Defterdar

İslambey

Karadolap

Güzeltepe

GAZİOSMANPAŞA

Merkez

Sarıgöl

Yıldız Tabya

GÜNGÖREN

Merkez

Güneştepe

Mareşal Çakmak

A.Nafiz Gürman

Haznedar

Genç Osman

Akıncılar

Sanayi

Mehmet Nesih İzmen

Güven

Tozkoparan

KAĞITHANE

Talatpaşa

Merkez

Gürsel

KÜÇÜKÇEKMECE

Kanarya

Cumhuriyet

Cennet

İnönü

Yeliova

Gültepe

Fevzi çakmak

Halkalı

İstasyon

Yenimahalle

Söğütlüçeşme

Kartaltepe

Sultan Murat

Fatih

Kemalpaşa

Atakent

FATİH

Mevlanakapı

Şehremini

Akşemseddin

Seyyid Ömer

Ayvansaray

Kocamustafapaşa

Derviş Ali

Yavuz Sultan Selim

Yedikule

Hırkai Şerif

Balat

İskenderpaşa

Topkapı

Silivri Kapı

Atıkalı

Molla Gürani

Sümbül Efebdi

Ali Kuşcu

Haseki Sultan

Zeyrek

Karagümrük

Cerrahpaşa

Aksaray

Cibali

Emin Sinan

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