Hangi İllerde Okullar Tatil, Deprem Olan İllerde Okullar Tatil Mi Oldu?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde bulunan pek çok il deprem ile sallanması ardından çok sayıda can kaybı meydana geldi. Pek çok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti ve okulların tatil durumu deprem sonrasında araştırıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli açıklamada bulundu. Sizler için haberimizin devamında 6 Şubat 2023 Pazartesi gününde deprem yaşanan illerde okulların tatil edilip edilmeme durumunu yazdık. Peki tüm Türkiye’de okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde ve daha sonra saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Yoğun kar yağış sebebiyle pek çok ilde eğitime ara verildiği açıklanmıştı ve deprem sonrası illerde okullara eğitim ara verildiği duyuruldu. Konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 6 Şubat 2023 tarihinde deprem sonrası okulların durumu ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Kar yağışı ve deprem sebebiyle pek çok ilde eğitime ara verilmişti. İstanbul ve Ankara ile Aksaray, Samsun, Çanakkale, Kırıkkale, Şırnak, Gümüşhane, Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Tunceli, Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bayburt, Malatya, Karaman, Kayseri, Ardahan, Isparta, Ağrı, Nevşehir, Giresun, Erzurum, Kütahya, Elazığ, Niğde, Kırşehir, Burdur, Yozgat, Hakkari, Bitlis, Denizli, Kars, Afyonkarahisar, Erzincan ve Konya'da eğitime bir gün Muş ve Bingöl'de ise eğitime iki gün ara verildi.

Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli Batman'ın Sason ve Gercüş ilçeleri ve Antalya'nın İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 6 Şubat Pazartesi gününde ve Siirt'in bazı ilçelerinde de 2 gün boyunca eğitim ara verildiği açıklandı. 6 Şubat Pazartesi gününde Tokat, Yalova, Çankırı, Sinop ve Kastamonu'nun Cide ilçesinde taşımalı eğitimi ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulunarak gündemde yer aldı. Tüm okulların 10 ilde bir hafta boyunca tatil olduğunu belirten Oktay Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın da açıklama yapacağını söyledi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat tarihine kadar bir hafta boyunca tatil olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 6 ilde eğitime birer hafta ve 4 ilde ise eğitime 2 hafta ara verildiğini duyurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya illerinde bugün itibarıyla eğitim öğretimi 2 hafta ara verildiği yönünde bilgiler paylaşıldı.