İstanbul'da Bir Okul Müdürü “Ramazan Kurallarını” Açıkladı

İstanbul'da bulunan bir Anadolu Lisesi müdürü “Ramazan Kuralları” yazısını yazdı ve eğitimde gericileşme tartışması da yaşanan bu gelişme ile farklı bir boyuta ulaştı. Öğretmenleri ve öğrencileri Ramazan ayında ulu orta yemek yememeleri konusunda uyaran Atilla Uras Anadolu Lisesi müdürü Ulvi Ziya Akbaba dikkatleri üzerine çekti.

Bir süre önce Bursa'da bir okul müdürü erkek ve kız öğrenciler ayrı otursun talebini sunmuş ve konu uzun süre boyunca gündemde yer almıştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında İstanbul Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü de Ramazan'da uyulması gereken kurallar yazısını yazdı ve Bursa'da okul müdürünün açıklaması ile alevlenen eğitimde gericileşme tartışması farklı noktalara ulaştı.

Öğretmenlere mobbing uyguladığı ve öğrencilere hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında defalarca soruşturma açılan Müdür Ulvi Ziya Akbaba imzalı bir yazı yazdı ve bu yazıya “Ramazan Kuralları” adını verdi. Çeşitli mazeretler ile oruç tutamayan personelin Ramazan ayında içecek ve yiyecek ihtiyaçlarını mutfakta gidermeleri gerektiği belirtildi ve oruç tutmayan öğrencilerin de ihtiyaçlarını kantin bölümünde gidermeleri gerektiği bilgisi açıklandı.

Öğretmenlere skandal bir yazı gönderen İstanbul Maltepe'de bulunan Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba Ramazan'da uyulması gereken kurallar isimli bir yazı yazdı ve yazılan bu yazıda öğretmenlere çeşitli talimatların yağdırıldığı bilgisine ulaşıldı. Oruç tutamayan okul personeli ve öğretmenlerin içecek ve yiyecek ihtiyaçlarını mutfak bölümünde gidermeleri gerektiği söylenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Okulda oruç tutan öğrencilerin bulunması sebebi ile öğretmenlerin daha hassas ve dikkatli davranmalarını talep eden Ulvi Ziya Akbaba, öğrencilerin de dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Oruç tutamayan öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kantin bölümünde gidermeleri gerektiğini bildiren Müdür Akbaba bu yazısı ile dikkatleri üzerinde topladı.