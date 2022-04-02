Endonezya'nın Yağmur Şamanları

Amaq Daud adını da kullanan Damai Santoso, bu ayın başlarında Endonezya'nın Lombok adasında MotoGP Grand Prix'lerine ev sahipliği yapan Mandalika Uluslararası Sokak Pisti'ne 2 kilometre (1,2 mil) uzaklıkta yaşıyor.

Endonezya'nın 1997'den bu yana yarışa ilk kez ev sahipliği yaptığı MotoGP, 39 yaşındaki Rara Istiati Wulandari'nin, piste yalın ayak çıkan ve sadece şarkı söyleyen bir kase ve tütsü ile donanmış olan beklenmedik bir araya gelişi sayesinde viral oldu.

Ritüel, Santoso'nun iyi bildiği bir ritüeldi, çünkü o ve Mbak Rara - Wulandari'nin Endonezya'da sevgiyle bilindiği gibi - pawang hujan veya yağmur şamanları, kimsenin büyük gününü mahvetmemesi için havayı kontrol etmekle görevliydi.

Santoso El Cezire'ye verdiği demeçte, "Yağmur şamanları geleneksel olarak havayı bir yerden başka bir yere 'taşırlar'," dedi. "Bunu Tanrı'ya dua ederek ve bulutları hareket ettirmesine yardım etmesini isteyerek yapıyoruz. Birçok insan aynı anda isterse, duyulacaktır. Allah her zaman yakındır ve teslim edecektir."

Santoso, Mandalika pistini ve çevresini iyi bildiği gibi, doğduğundan beri orada yaşadı ve çalıştı. Bölgede ne zaman parti, düğün ya da büyük bir açılış gibi büyük bir olay olsa, o insanların çağırdığı adamdır.

Aslen Lombok'taki Sasak Yerli grubundan ve dindar bir Müslüman olan 20 yaşından beri yağmur şamanı olarak çalışıyor. Hemen hemen tüm şamanlar gibi, ailesindeki herkes yağmuru kontrol etme yeteneğine sahip olmasa da, yeteneği nesiller boyunca teslim edildi. Şu anda 50 yaşında olan Santoso'nun altı erkek ve yedi kız kardeşi var, ancak bu iş kolunda ailede tek kişi ve çok "ağır" olduğu için bilgilerini çocuklarına aktarmamaya karar verdi.

"Oruç tutmalısınız ve çalışırken tuvalete gidemezsiniz. Bir ritüelden önce ve ritüel sırasında mümkün olduğunca saf ve temiz olmalısınız." dedi. "Kirli kabul edilirsek Tanrı tarafından duyulmayız."

Santoso'nun Müslüman olması bazen kaşları kabartıyor ve bazı çevrimiçi yorumcular Mbak Rara'nın pistteki görünümünü Endonezya'daki dini normlarla çelişen bir şekilde patlatmak için hızlıydılar.

Bunlar arasında, olayı "devlet onaylı bir dinsiz öfke" ve ülkede "ahlaki ve entelektüel bir krizin" işareti olarak nitelendiren İslam Enstitüsü'nden Ebu Fatihul İslam da yer aldı.

Doğu Nusa Tenggara'daki Mollo'da yaşayan yazar ve yemek aktivisti Dicky Senda, bölge sakinleri arasındaki ilişkiyi ve doğal dünyayla nasıl etkileşime girdiklerini kataloglamak için yerel toplulukla birlikte çalışıyor ve araştırmasının bir parçası olarak yağmur şamanlarıyla röportaj yaptı.