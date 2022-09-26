İstanbul'da Anne Cinayeti! Kafasını Kesip Balkondan Aşağı Attı

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç İstanbul Bağcılar'da annesini bıçakla öldürdü. Ali S. isimli uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen gencin annesi Havva S.'yi bıçakla öldürdüğü açıklandı. Cani evlat annesini öldürerek korkunç bir cinayete imza atması sonrasında evi ateşe verdi. Polis ekipleri daha sonra eve düzenlemiş olduğu operasyon ile caniyi gözaltına aldı. Annesini cani bir şekilde öldüren evlat polis ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyon ile karakola götürüldü. Bunun yanı sıra 3 kişinin de cinayet hakkında görüntü çektiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıkları belirtildi. Cinayet hakkında çekilen görüntüler ile ilgili olarak soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi suçundan ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Sizler için haberimizin devamında İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen gencin annesini vahşi bir şekilde öldürmesi hakkında detayları yazdık.

Şahıs İstanbul Bağcılar'da annesini vahşi bir şekilde öldürmesi ardından evini ateşe vermeyi de ihmal etmedi. Daha sonra caninin polislerin düzenlemiş olduğu operasyon ile gözaltına alındığı ve Bağcılar'daki evinden karakola götürüldüğü belirtildi. Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak’ta yaşanan korkunç olay saat 16.30 sıralarında yaşandı. Caninin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü ve annesini öldürmesi sonrasında evi yakması da gündemde yer aldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S. isimli cani henüz açıklanmayan bir Sebeple annesi ile tartışmaya başladı ve daha sonra bu tartışma cinayet ile son buldu. Ali S. annesini bıçakla öldürmesi ardından kafasını kesip balkondan sokağa attı.

Korkunç olayın vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Annesinin kafasını kesip balkondan aşağı atması sonrasında şüpheli kişinin kendisini de yanan eve kilitlediği belirtildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ise şüpheliyi yaralı olarak evde buldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve polis ekipleri ise olay hakkında çalışmalarını sürdürdü.

Korkunç olayın yaşandığı mahalle sakinlerinden Mesut Usta caninin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini ifade etti. Annesini neden öldürdüğü hakkında bir fikrinin olmadığını ifade eden Usta, uyuşturucu bağımlısı gencin cinayet ardından evini de yaktığını belirtti. Caninin balkona çıkıp öldürdüğü annesinin kafasını insanlara göstermesi sonrasında sokağa fırlattığını açıkladı. Annesinin kafasının yoldan geçmekte olan bir kuryenin önüne düştüğü yönünde bilgiler paylaşıldı. Polis ekiplerinin caniyi evde gözaltına aldığı belirtilirken caninin evi terk etmediği de öğrenildi.

Yazılı açıklama ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı ve konu sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Gerçekleşen açıklamada Bağcılar ilçesinde kastan öldürme suçu hakkında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşen olayın saat 16.00 sıralarında yaşandığı açıklandı. 26 yaşındaki cani tarafından 58 yaşındaki annesinin bıçak ile yaralanarak öldürüldüğü belirlendiği ve polis ekiplerinin daha sonra olay yerine intikal ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra korkunç olay hakkında yapılan kontrolde 58 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği açıklandı ve caninin de evde yangın çıkardığı bilgisi paylaşıldı.