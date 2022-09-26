Gecenin Ucunda Dizisini Anlatan Bestemsu Özdemir'in Heyecanı Gözlerinden Okunuyordu

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ikilisinin tekrar bir araya geldiği ve yapım ortaklıklarının da bulunduğu Gecenin Ucunda adlı dizinin çok yakın bir zamanda Star Tv'de ekranlara geleceği biliniyor.

Peride Celal'in Aynı İsimli Eserinden Esinlenildi

Peride Celal'in aynı isimli eserinden esinlenen "Gecenin Ucunda" dizisinde, güzel oyuncu Neslihan Atagül Macide isimli karaktere can verecek. Macide iş yaşamında istediği mutluluğu elde edememiş ve başkalarına fayda sağlamayı görev edinmiş. Macide'nin kendisini keşfetmek için gittiği yolda aşk ile büyük mücadeleler verirken daha önce hiç yaşamadığı bir durumda oluşunun öyküsünü izleyeceksiniz.

Ekranlara gelecek olan yeni dizinin şimdiden tanıtım videoları ile büyüleyici bir senaryonun seyirciyle buluşacağını anlatırken dizinin kadrosunda bulunan bir diğer isim Bestemsu Özdemir'in heyecanı gözlerinden okunuyordu. Dizinin daha önce rastlamadığı bir yapım olduğunu, dizinin hikâyesini okurken bile çok heyecanlandığını dile getiren oyuncu Bestemsu Özdemir dizinin oyuncu kadrosunun ve ekibinin çok başarılı insanların oluşturduğunu da anlattı.



Zengin Ve Şımarık Kız Serra'yı Canlandıracak

Güzel oyuncu yeni dizisini anlatırken şöyle dedi; "Romandan esinlenen bir dizi. İsmi Gecenin Ucunda İnanılmaz bir ekibe sahip. Hepsini çok seviyorum hepsi dostum ve aramız çok iyi. İyi bir projenin geldiğini düşünüyorum. Büyük konuşmayı çok istemem fakat biz bile çekerken nefeslerimizi tutarak izliyor ve oynuyoruz. Seyircinin de aynı heyecanla izleyeceğini düşünüyorum"

Senaryoda varlıklı bir ailenin şımartılmış kızı Serra'yı canlandıracak olan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir etrafındaki insanların güvenini kazanan birisini oynuyor. Ama devamlı olarak arkalarından kuyularını kazan bir karakter ile televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Güzel oyuncu canlandırdığı karakteri bu şekilde ifade etti; "Serra isimli karaktere can veriyorum. Herkesle arasını iyi tutan herkesin çok sevdiği ve kimsenin kötü bir şey yapacağını düşünmediği ama herkesin arkasından kuyu kazan aşırı keyifli bir rol" diye anlattı.

Başar Erçetin'in yönetmeni olduğu, senaryosunu Başar Başaran ve Emra Özdür'ün kaleme aldığı "Gecenin Ucunda" adlı dizide yer alan ünlü isimler şunlar;

· Bertan Asllani

· Neslihan Atagül Doğulu

· Bestemsu Özdemir

· Levent Özdilek

Gibi başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca Kadir Doğulu, Tuba Ünsal, Ubeyt Ünal ve daha pekçok önemli oyuncu bulunuyor