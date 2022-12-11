Laptop, Tablet, Telefon Alımına 500 TL Hediye Verilecek! 18 Yaş Üzeri Kampanyadan Yararlanıyor!

Öğrenciler, oyun tutkunları ve masabaşı işi olanlar için uzun süredir beklenen kampanyayı Ziraat Bankası duyurdu. Vatan bilgisayar üzerinden yapılacak elektronik ürün alımına 500 TL indirim kazanılıyor. Yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyan kampanya belirli alışveriş tutarını gerçekleştiren kullanıcılar ancak katılım sağladıklarında faydalanılabiliyor.

Laptop, Tablet, Telefon Alımına 500 TL Hediye Kampanya Başvurusu

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bankkart mobil ya da internet sitesi üzerinden katılım sağlanması ya da sms yoluyla cep telefonunun mesaj kısmına VATAN yazarak 4757'ye kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor. Kampanya dönemi devam ederken kampanyaya katılım sağlayıp alışveriş yapanlar bu faydadan yararlanabilir.

Laptop, Tablet, Telefon Alımına 500 TL Hediye Katılım Şartı

Vatan bilgisayar mağazalarından ya da internet sitesinden yapılacak tüm alışverişler 31 Aralık tarihine kadar kampanya kapsamında değerlendirilebilir. Kazanılan tüm indirimler 10 Ocak 2023 tarihinde kredi kartına ya da banka kartının hesabına yansıtılır. Laptop, tablet, masaüstü bilgisayar, cep telefonu, kahve makinesi, elektrikli robot, süpürge, oyun konsolu akla gelebilecek her türlü elektronik ürünü Vatan bilgisayar mağazalarında bulunduğu takdirde yapılacak alışverişlerde 500 TL ek indirim sunacak.

Ek kart ya da sanal kart ile yapılacak tüm harcamalar asıl karta dahil edilir. İptal iade işlemlerinde kartı para yükleme işlemlerinde kampanya geçerliliğini korur. İşlem iptal edildiği anda yatırılmış olan indirim tutarı hesaptan geri alınacaktır. Her müşteri en fazla 500 TL indirim kazanabilir. Kampanyaya katılım sağlayanlar Vatan bilgisayar üzerinden yapacakları elektronik ürün harcamasında şu şarta dikkat etmelidir. Yalnızca vatan bilgisayardan yapılmalıdır. Tek seferde yapılacak 5.000 TL ve üzeri alışverişler ancak 500 TL indirim kazandıracaktır.