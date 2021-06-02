İstanbul Hafta Sonu Seçime Gidiyor! Muhtarlar Belirlenecek

İstanbul'da bulunan 14 mahalle, Pazar gününde yapılacak olan seçim ile birlikte yeni muhtarlarını belirlemiş olacak. Seçimi heyecan içerisinde bekleyen muhtar adayları ise önemli seçime günler kala kapı kapı dolaşıp oy istemeye devam ederken mahalleliler de adaylardan sağlık ocağı ve yeşil alan talep etmekte. Pazar günü yapılacak olan seçimin bir adayı da Sultan Silahtarağa Mahallesi’nde vefat eden muhtar babasının yerine aday olan Ergün Akgün. Akgün, seçimler ile ilgili olarak nasip olursa kendilerinin devam ettireceğini ve mahalle adına daha güzel yerlere gelebilmek için uğraşlar vereceğini açıkladı.

Ölüm ya da başka nedenler ile muhtarlıkları düşen köy ve mahallelerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Haziran Pazar günü seçimlerin yapılmasına ve ara seçimlerin gerçekleşmesi üzerine bir karar alındı. Ülke genelinde 753 yerde sandığa gidileceği ve bu seçimde İstanbul'da 14 yeni mahalle muhtarının belirleneceği bilgisine ulaşıldı. Pazar günü gerçekleşecek olan önemli seçimde muhtar adayları sandıktan çıkacak en fazla oyu alabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Muhtar adayları mahallelere poster ve pankartlar asıp el ilanları dağıtmakta. Kapı kapı dolaşıp oy isteyen muhtar adayları mahallelinin taleplerini dinliyor ve söylenenleri dikkate alıyor.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde ise Pazar günü yapılacak olan seçimlerde 1'i kadın olmak üzere 6 adayın muhtarlık yarışına katılım gösterdiği bilgisine ulaşıldı. Tek kadın aday olan Dilek Teksoy, 2014 senesinden beri muhtarlıkta çalıştığını ifade etti. Mahalle muhtarının vefat etmesi sebebi ile ara seçim olacağını açıklayan Teksoy, 6 aday arasında bulunan tek kadın aday olduğunu söyledi. Seçim havası olduğunu da ifade eden Dilek Teksoy, 5 erkek arasında tek kadın olmasının da bir İlgiye neden olduğunu belirtti. Mahalle için alınan talepler konusunda sağlık ocağının eksik olduğunu ifade eden Teksoy, seçilmesi durumunda ilk olarak bu eksikliği tamamlayacağını da açıkladı.