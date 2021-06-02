Maraşlı Rekor Üstüne Rekor Kırdı! Tüm Dünya Harekete Geçti

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Alina Boz ile Burak Deniz gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun rol aldığı Maraşlı isimli televizyon dizisi projesinin final kararı alması dizinin izleyici kitlesi tarafından büyük bir tepki topladı. Dizinin seyirci kitlesi uzun süredir Maraşlı’nın 2. sezon kararını açıklamasını bekliyordu fakat projenin final kararı alması izleyiciyi harekete geçirdi. Bu kararı engellemek için projenin hayranlarının ellerinden gelen her şeyi yapması dikkat çekti.

2. sezon kararını beklerken final yapılacak olması ile hüsrana uğrayan izleyici kitlesi kısa süre içerisinde öfke hissetmeye başladı ve tüm dünyadan Maraşlı hayranları kısa süre içerisinde örgütlendi. Atv'de ekranlara gelen dizinin finali yapmaması adına harekete geçen televizyon dizisi hayranları, sosyal medyadan etiket oluşturdu ve bu etiket adeta paylaşım yağmuruna tutuldu. #MaraşlıFinalOlamaz isimli etikete Maraşlı dizi izleyicileri çok sayıda paylaşım yaptı ve yapımcı tarafından alınan bu kararın engellenmesi için harekete geçti.

Başrollerinde Alina Boz ile Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı isimli televizyon dizisi projesinden final kararının çıkmasının üzerinden yalnızca birkaç saat geçmesine rağmen etiket üzerine binlerce sayıda paylaşım gerçekleşti. Dizinin hayranları sadece birkaç saat içerisinde 150 binden fazla paylaşım yaptı ve ilerleyen saatlerde bu paylaşım sayısı giderek artış gösterdi.

Atv'nin başarılı dizisi Maraşlı’nın final yapacağının da öğrenilmesi üzerine harekete geçen izleyici kitlesi sosyal medyada ve yaptıkları paylaşım ile Alina Boz ve Burak Deniz ikilisine doyamadıklarını belirtti. Ekran uyumu yakalayan Alina Boz ile Burak Deniz ikilisinin bu şekilde kolayca harcanmaması gerektiğini ifade eden dizinin hayran grubu, bu konu ile ilgili olarak çok sayıda yorumlar yaptı.

Dizinin sevilen oyuncuları Boz ve Deniz'in çok iyi bir dizi çifti olduğunu belirten ve bu şekilde 150 binden fazla yorum ile paylaşım yapan Maraşlı’nın izleyici kitlesi grubu haftalardır dizinin çiftinin en çok konuşulan dizi çiftleri arasında açık ara birinci sıraya yerleştirmeyi başarmıştı. Projenin her ne kadar reyting oranlarının çok başarılı sonuçlar vermediği bilinse de Maraşlı hakkında sosyal medyada gerçekleşen paylaşımlar sıklıkla gündemde yer alıyordu. Özellikle dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un hayat verdiği Mahur ile Celal karakterlerinin uyumu çiftin her zaman en popüler karakterler arasında birinci olmasını sağlamaktaydı.