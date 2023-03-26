İstanbul Florya'da Bir AVM'de Tuvalet Giriş Ücreti 25 TL!

Gündemde ilginç bir konu yer aldı ve İstanbul Florya'da yer alan bir alışveriş merkezinde hizmet veren tuvalet hakkında iş yeri sahibi açıklamalarda bulundu. Sacettin Gür lüks hizmet konsepti ile işletilen işletme hakkında konuştu ve giriş ücretinin 25 TL olduğunu ifade etti. Tuvaletin ücretinin yüksek olmasının lüks ürünlerden kaynaklandığını anlattı. Bunun yanı sıra aynı AVM içerisinde 6 ve aynı katta 2 tane daha ücretsiz tuvalet olmasına rağmen kendi işletmesinin müşteriler tarafından tercih edildiğini söyledi.

İşletmeci Sacettin Gür, “Evdekinden daha temiz tuvalet” diyerek yola çıktıklarını anlattı ve lüks ürünler kullanmaları sebebiyle ücretin yüksek olduğunu açıkladı. Alışveriş merkezinde çalışan kişilerin de VIP tuvaleti aylık 400 lira abonelik ücreti ödeyerek kullanabileceği yönünde bilgiler paylaşıldı. Alışveriş merkezinde bulunan pek çok ücretsiz tuvalete rağmen müşterilerin 25 lira verip bu tuvaleti kullanıyor olması dikkat çekici olarak değerlendirildi. Avrupa'da 2 yıl şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından VIP hizmet veren tuvalet Florya'da bir alışveriş merkezinde müşterilere 2015 senesinde açılmıştı. Bu tuvaletin Türkiye’de tek şubesi bulunuyor ve lüks hizmet konsepti ile işletiliyor. Kadın kısmında ise kadınlara özel ürünler satılıyor ve özel makyaj aynası bulunuyor. Tuvalet, ilk açıldığı zaman 1.5 TL iken güncel olarak 25 liraya yükseldiği öğrenildi.

Çalışanlar aylık 400 lira abonelik ücreti vererek alışveriş merkezinde yer alan VIP tuvaleti kullanıyor ve bebeklere özel ayrı bir bölüm de yer alıyor. Bebekler için dizayn edilen bölümün kullanım ücreti ise yetişkin bölümünün 2 katı olan 50 lira olarak açıklandı. Sacettin Gür yalnızca bir tuvalet olarak düşünülmemesi gerektiğini söylerken hijyen ve temizlik isteyen müşterilerin kendilerini tercih ettiğini belirtti. İnsanların kendilerinin gülen yüzleri için devamlı geldikleri söylenildi ve Sacettin Gür, bu ambiyans ve atmosferi sürdürebilmek için çok uğraştıklarını açıkladı. İşlerini doğru yapmaları sebebiyle mutlu olduklarını ifade eden işletmeci bu sektörde hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladı.