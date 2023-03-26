Bu markette 5 LT Ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Şeker ise 24'ye kadar indi! Ramazan lokumu geldi

Şeker ise 24'ye kadar indi! Ramazan lokumu geldi Bu markette 5 LT Ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Özellikle son zamanlarda etkili bir şekilde Ekonomik sıkıntılarla savaşıldı görüldüğü için bu kapsamda marketlerden yapılan indirimli fiyat uygulamaları kişilerin hayatlarını normale döndürmesi açısından önem verir hale geliyor. Özellikle yapılacak olan bu indirimli fiyatlar kapsamında kişilerin en iyi şekilde yararlanmaları ve daha sonrasında da sağlaması bekleniyor. Özellikle uygulanan indirimli fiyatlar kapsamında kişilerin çeşitli problemlerden kurtulması ve bu sayede de etkili bir şekilde yapılacak olan bu fiyatların kişileri rahata erdirilmesi mümkün hale geliyor. Özellikle yapılacak olan ay çiçek yağı indirimli fiyatları kapsamında olumlu sonuçlar elde edilmesi sağlanarak işlemlerin gerçekleştirilmesi daha sonrasında da bu fiyatlardan yararlanılması önemli hale geliyor. Özenli bir şekilde yapılacak işlemler sonrasında ayçiçek yağı fiyatları içerisinde indirimli olanlarının güncellenerek bu şekilde devam etmesi de bekleniyor

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Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, piyasa fiyatlarının altında sunduğu ürünlerle vatandaşların ilgisini çekiyor. Ayrıca her ay belirli ürünlerde ekstra indirimler yaparak müşterilerine avantaj sağlıyor. Mart ayının yıldız ürünleri arasında Ayçiçek yağı, pirinç, çikolatalı puding, tavuk, bisküvi, çay, şeker, peynir, bulgur, nohut, susuz yağ ve maden suyu gibi birçok ürün yer alıyor.

Bu indirimlerden faydalanmak isteyenler, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin haftalık ve aylık indirimlerini takip edebilirler. Mart ayı boyunca geçerli olacak bu indirimlerle birlikte, vatandaşlar bütçelerine katkıda bulunabilirler.