İstanbul depremi için kırmızı alarm verildi! Sadece tarihi yarımadada binlerce yapı... Rakamlar ardı ardına açıklandı!

Rakamlar ardı ardına açıklandı! İstanbul depremi için kırmızı alarm verildi! Sadece tarihi yarımadada binlerce yapı... İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve en önemli şehirlerinden biridir. Nüfusu ve ekonomik önemi nedeniyle İstanbul, herhangi bir afet durumunda ciddi şekilde etkilenebilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmında beklenen 7.2 ile 7.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un oldukça büyük hasar göreceği tahminleri sık sık gündem oluyor. İBB Miras, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) işbirliğiyle 'İstanbul'un Mirası ve Deprem Riskinin Yönetimi' başlığında bir çalışma toplantısı yapıldı.

İstanbul'un Mirası ve Deprem Riskinin Yönetimi

Toplantıda Yapılan Açıklamalar

İstanbul, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla ünlü bir şehirdir. Ancak, beklenen büyük İstanbul depremi, tarihi yapılar ve kültürel miras açısından da büyük bir risk taşımaktadır. Bu nedenle, İBB Miras, İnşaat Mühendisleri Odası ve İstanbul Planlama Ajansı bir araya gelerek İstanbul'un mirası ve deprem riskinin yönetimi hakkında bir çalışma toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Fusun Sümer, 10 binlerce inşaat mühendisinin göreve hazır durumda olduğuna dikkat çekti. Sümer, inşaat mühendislerinin kentimizi, binalarımızı, tarihi eserlerimizi korumak, onları geleceğe taşımak için taşın altına elini sokmaktan imtina etmeyeceğini söyledi. Tarihi eserlerin deprem güvenliğini sağlamak gerektiğini vurgulayan Sümer, İstanbul'u depreme hazırlamanın bir yönünün de tarihi eserlerin korunması olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel de İstanbul'un bir deprem kenti olduğunu vurguladı. Özel, İstanbul'un ağır depremlere uğramış, ağır depremlerle yıkılmış ve yeniden yapılmış bir şehir olduğunu söyledi. Ancak, bu deneyimlerin bugünün farkındalığına ulaşmadığına dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı, megakentteki tarihi yapıların yüzde 51'inin ve 17 bin 976 yapının deprem ivme değeri açısından yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalacağına dikkat çekmiştir. Bu durum, İstanbul'un Dünya Miras Alanı statüsüne sahip olması ve tarihi yapıların dünya kültür mirasına dahil edilmesiyle daha da önem kazanmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Mazlum ise, 1766 yılında İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Mazlum, bu depremlerin yalnızca İstanbul'da değil, çevre beldelerde de etkili olduğunu belirtmiştir. Ölü sayısının 800-900 kişiye ulaştığı tahmin edilen bu depremlerde, tarihi yapılar da büyük zarar görmüştür. Fatih Camii'nin kubbesinin çöktüğü ve Galata'ya doğru büyük dalgaların yükseldiği bilinmektedir.

Bu nedenle, İstanbul'da bulunan tarihi yapıların depreme dayanıklılığının artırılması ve korunması büyük önem taşımaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar tarafından, tarihi yapıların restorasyonu ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ancak, bu çalışmaların hızlandırılması ve daha etkili hale getirilmesi gerekmektedir.

İstanbul'un tarihi mirası, dünya kültür mirasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için, tarihi yapıların depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi şarttır. Bu süreçte, tüm ilgili kurumların işbirliği içinde çalışması ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.