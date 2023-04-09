70-72-81-82-84 metrekare prefabrik ev fiyatı kaç para? 10 Nisan 2023 fiyat listesi!

10 Nisan 2023 fiyat listesi! 70-72-81-82-84 metrekare prefabrik ev fiyatı kaç para? İnsanların ev satın alırken veya inşa ederken en çok dikkat ettikleri faktörler arasında konfor, güvenlik ve ekonomik olması yer almaktadır. Bu nedenle, ev yaparken veya satın alırken karar verirken, tercih edilen malzemenin özelliklerinin iyi incelenmesi gerekmektedir. Prefabrik evler ve çelik evler, son yıllarda popüler hale gelen iki farklı yapı tipidir. Bu haberde, prefabrik evler ve çelik evlerin özellikleri, avantajları ve dezavantajları incelenecektir.

Prefabrik Evler

Prefabrik evler, fabrikalarda önceden üretilmiş ve daha sonra kurulum için inşaat sahasına taşınmış evlerdir. Bu evler, hızlı bir şekilde inşa edilebilen ve ekonomik olan seçeneklerdir.

Prefabrik Evlerin Avantajları

Hızlı kurulum: Prefabrik evler, inşaat süresinin önemli ölçüde kısalmasını sağlar. Bu, evin daha hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

Ekonomik: Prefabrik evler, inşaat maliyetlerini azaltır. Fabrikalarda seri üretilen malzemelerin daha ucuz olması nedeniyle, prefabrik evler daha ekonomik bir seçenek olarak görülmektedir.

Çevre dostu: Prefabrik evlerin malzemeleri, çevre dostu ve geri dönüştürülebilir özelliktedir. Bu da, bu tür evlerin çevre için daha az zararlı olmasını sağlar.

Prefabrik Evlerin Dezavantajları

Ses yalıtımı: Prefabrik evlerde ses yalıtımı, kaliteli malzemelerin kullanılmaması nedeniyle yeterli seviyede olmayabilir. Bu nedenle, prefabrik evlerde, odalar arasında seslerin duyulması mümkündür.

Isı yalıtımı: Prefabrik evler, yeterli ısı yalıtımına sahip olmayabilirler. Bu nedenle, özellikle soğuk iklimlerde, prefabrik evlerin içi soğuk olabilir.

Dış görünüm: Prefabrik evler, çoğu zaman benzer görünüme sahip olduğu için, özelleştirilebilirlik konusunda sınırlıdır.

Ekonomik Prefabrik Ev Fiyatları

Ekonomik prefabrik evler, uygun fiyatlarıyla özellikle dar gelirli ailelerin tercih ettiği bir konut seçeneğidir. Şimdi, farklı metrekarelerdeki prefabrik evlerin fiyatlarına göz atalım.

Ekonomik 45 Metrekare Prefabrik Ev

Ekonomik 45 metrekare prefabrik ev, küçük bir aile için yeterli konforu sunabilecek boyutlardadır. Bu evlerin fiyatı 281.900,00 TL'den başlamaktadır.

Ekonomik 62 Metrekare Prefabrik Ev

Ekonomik 62 metrekare prefabrik ev, daha geniş bir aile için uygun bir seçenek olabilir. Bu evlerin fiyatı 340.900,00 TL'den başlamaktadır.

Ekonomik 68 Metrekare Prefabrik Ev

Ekonomik 68 metrekare prefabrik ev, biraz daha büyük aileler için uygun bir seçenek olabilir. Bu evlerin fiyatı 370.900,00 TL'den başlamaktadır.

70 Metrekare Prefabrik Deprem Evi

Prefabrik evler, dayanıklı yapılarıyla özellikle deprem bölgelerinde yaşayan insanlar için ideal bir konut seçeneği olabilir. 70 metrekare prefabrik deprem evlerinin fiyatı 289.900,00 TL'den başlamaktadır.

Ekonomik 72 Metrekare Prefabrik Ev

Ekonomik 72 metrekare prefabrik evler, biraz daha büyük aileler için ideal bir konut seçeneği olabilir. Bu evlerin fiyatı 407.900,00 TL'den başlamaktadır.

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