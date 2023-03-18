İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer Şehirlerde Yaşayanlara Devletten Kira Desteği Gelecek!

Ekonomik koşulların kötüleşmesi nedeniyle birçok aile, kira ödemelerini bile karşılayamayacak duruma geldi. Devlet, maddi desteğe ihtiyaç duyan bu vatandaşlara yardım etmek için adım attı ve birçok kurum da muhtaç vatandaşlara kira yardımı yapmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaymakamlık ve valilikler, belediyeler ve diğer kurumlar, kira yardımı sağlamak için gerekli şartları sağlayan vatandaşlara destek vereceklerini duyurdu. Bunların yanı sıra, birçok kuruluş ve kişi de elinden geldiğince kira desteği sağlamak için çabalayacağını açıkladı.

KİRA YARDIMI NE KADAR 2023?

2023 yılında verilen kira yardımı tutarı, büyük şehirlerde ve küçük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için farklıdır. Adil bir dağılım sağlamak amacıyla, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlara daha yüksek kira yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda, kira yardımı tutarı İstanbul gibi büyük şehirlerde 3 bin 500 liraya kadar çıkabilmektedir.

KİRA YARDIMI VEREN KURUMLAR

Günümüzde vatandaşların kira ödemekte zorlandığını fark eden pek çok kurum ve kuruluş kira desteği vermeye başlamıştır. Maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara kira desteği verdiğini açıklayan kurumlar arasında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı müdürlükler, belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, gönüllü bir şekilde kira yardımı yapmak isteyen özel dernekler, vakıflar, kurum, kuruluş ve şahıslar ve kaymakamlık ile valiliklerin alt birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bulunmaktadır. Vatandaşlar tüm kurumlara başvurarak şanslarını deneyebilirler.

DEVLETTEN KİRA YARDIMI ALMA ŞARTLARI

Maddi sıkıntı içinde olan ve kira ödemelerini bile zorlukla gerçekleştiren vatandaşların kira yardımı alabilmesi için belirli koşullara uygun olmaları gerekmektedir. Bu koşulları karşılayan vatandaşlar, kira desteği veren kurum ve kuruluşlara bizzat başvuru yaparak yardımlardan faydalanabilmektedir. Bazı belediyeler ve kuruluşlar ise muhtaç vatandaşları tespit ederek kendiliğinden yardım sağlamaktadır. En yüksek tutarda kira yardımı veren kurumlar arasında en önemlisi olan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, kira yardımı için şu koşulları öne sürmektedir:

Başvuru yapan kişinin düzenli bir işi ve geliri olmaması

Gelir testinde yoksulluk sınırının altında bir gelir seviyesine sahip olunması

Sahip olunan bir ev veya araç olmaması

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dul, yetim ve emekli maaşı gibi maaşlar alınmaması gerekmektedir.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kiralarını ödeyemeyen vatandaşların kira yardımı alabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, kira yardımı başvurusunda bulunmak için bir dilekçe hazırlamalı ve gerekli evrakları yanlarında bulundurarak Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na başvurmalıdır. SYDV'lere başvuran vatandaşlar, inceleme sürecine alınarak maddi durumları ve yaşam koşulları hakkında rapor hazırlanır ve yardım alıp alamayacaklarına karar verilir. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru yapacak vatandaşların başvuru esnasında kuruma vermesi gereken evraklar T.C. kimlik fotokopisi, kira yardımı başvuru belgesi, ikametgah belgesi, gelir belgesi ve muhtarlık tarafından verilecek fakirlik kağıdıdır.