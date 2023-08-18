Geçtiğimiz hafta ilk kez Burdur ve Aksaray gibi illerde uygulanmaya başlanan 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım uygulaması bu kez büyük şehirlerde de etkisini hissettirdi. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda bedava ulaşım fırsatı sunan 65 yaş ücretsiz kartı iptal edildi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde aynı anda geçerli olmasına karar verilen uygulama haberi bir anda tüm ülkeyi sardı. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden önemli bir açıklama yapıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTİRAZ ETTİ “YALAN HABERDİR!”

Burdur Belediyesi tarafından “15 Ekim tarihine kadar 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz kart kullanımı geçerlidir. Fakat bu tarihten sonra tüm illerle birlikte ücretsiz binişleri sonlandırıyoruz” açıklamasını yapmasının ardından kararın resmi bir durum olduğu düşünülmüştü. Fakat Ankara Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklamayı reddedecek önemli bir paylaşımda bulundu. Yapılan o resmi açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bazı art niyetli kişiler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin metro ve otobüslerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarına iptal etme kararı aldığını yayıyor. Bu yalan haberdir. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenir. Belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır” dedi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ EĞER DESTEK ALIRLARSA KARAR KALKACAK!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapılmış olmasına rağmen Burdur Özel Halk Otobüsü İşletmeleri sosyal medya hesabı üzerinden “ücretsiz binişleri sonlandırıyoruz” diyerek 15 Ekim tarihine işaret etti. Konuyla ilgili beklenen o açıklama geldi. Uygulamanın kaldırılmasındaki sebep olarak artan maliyetler, mazot fiyatları ve kötüye giden ekonomi olduğu söylenildi. Ve ardından eklendi:

“Tüm Türkiye'de ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı alınmıştır. Özel halk otobüsleri ücretsiz taşıma karşılığında talep ettikleri destekleri Bakanlıklardan alırlarsa bu karar uygulanmayacaktır. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.