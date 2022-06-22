Fiş Anlaşması Yakında Gerçekleşebilir

ABD Demokratları Salı günü yaptığı açıklamada, ABD yarı iletken üretimini sübvanse etmek ve ABD'nin Çin teknolojisiyle rekabet gücünü artırmak için 52 milyar dolarlık iki taraflı bir anlaşmaya varmaktan umutlu olduklarını söylediler.

Her ikisi de Demokrat olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Lideri Kevin McCarthy ve Senato Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell ile bir uzlaşmaya varmak için bir araya geldi, ancak bir anlaşma ilan etmedi.

Pelosi ve Schumer, acil eylem çağrısında bulunan bir bildiri yayınladılar ve tasarının Temmuz ayında Kongre'den geçmemesi için hiçbir neden olmadığına inandıklarını söylediler.

"Demokratlar, yakında gerçekleşebileceği konusunda iyimser olduğumuz bir anlaşmaya varma adına uzlaşma sağladılar" dediler.

McCarthy ve McConnell hemen yorum yapmadı.

Sürekli bir çip kıtlığı , otomotiv ve elektronik endüstrilerini bozdu ve bazı firmaları üretimi küçültmeye zorladı.

İki meclis de benzer tasarıları kabul etti, ancak önemli farklılıkların çözülmesi gerekiyor.

Haziran 2021'de kabul edilen Senato mevzuatı, cips sübvansiyonları için 52 milyar dolar içeriyordu ve Çin ile rekabet edebilmek için ABD'nin bilimsel ve teknolojik yeniliğini artırmak için 200 milyar dolar daha yetki verdi.

Şubat ayında kabul edilen House versiyonu yaklaşık 3.000 sayfa uzunluğunda ve Senato tasarısında olmayan birkaç ticaret teklifi içeriyor. Yetkililer, bazı Meclis hükümlerinin Senato'da onaylanmadığı için kaldırılabileceğini söylüyor.

Demokratlar, yeni ABD çip üretimine yapılan önemli yatırımların Kongre'den herhangi bir önlem alınmadan tehlikeye atılabileceği konusunda uyardılar. Demokrat Senatör Mark Warner, Reuters haber ajansına geçen hafta “zaman işliyor” dedi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Indiana Valisi Eric Holcomb, Indianapolis Business Journal için ortak bir görüş yazısında, her iki tarafın valilerinin “ezici bir şekilde federal eylemin yalnızca hepimizin karşı karşıya olduğu yarı iletken kıtlığını gidermek için değil, aynı zamanda ulusal araştırmaları yeniden düzenlemek için kritik olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi. ekonomik kalkınma öncelikleri ve rakiplerimizin önüne geçmek”.